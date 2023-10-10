В России сделали первые снеки из сверчков

Еду из сверчков представили на российском форуме Innofood — 2023, сообщает РИА «Новости». Зачем производители увлеклись созданием продуктов питания из «импортных» насекомых?

Необычные продукты представили под брендом «Росэнерджи». В состав «сверчковой» линейки вошли насекомые в приправах, лапша, шоколад и пищевая добавка.

Пищевая добавка, например, сделана из сверчковой муки и порошка побегов пророщенной пшеницы — в ней повышенное содержание белка, витаминов и минералов. По словам представителя «Росэнерджи», такая добавка может использоваться для внесения разнообразия в рацион.

Все представленные на форуме продукты сделаны в России, однако сверчков для производителя привезли из Китая.

Использовать насекомых в качестве ингредиента для пищевых продуктов стали в рамках инициативы по поиску альтернативных источников белка.

Ранее стало известно о пользе спортивных добавок. По словам специалистов, протеиновые напитки эффективно снимают симптомы похмелья и помогают быстрее восстановиться после злоупотребления алкоголем.