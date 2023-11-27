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Не только оливье или шуба: как приготовить новогодний салат с тунцом – свекровь потребует рецепт

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Не только оливье или шуба: как приготовить новогодний салат с тунцом – свекровь потребует рецепт

Среди вкусных и оригинальных блюд, способных украсить новогодний стол, особое место занимают салаты. Закуска с тунцом поразит вас элегантностью и насыщенным вкусом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Многослойный салат с тунцом – очень простое, но эффектное блюдо. Идеально подходит как закуска для новогоднего стола.

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Рецепт многослойного салата с тунцом

  • Время : 30 минут
  • Порций : 4

Ингредиенты:
– 6 яиц;
– 250 грамм сыра (гауда);
– 2 банка тунца в собственном соусе;
– 200 грамм салата айсберг;
– 1 большой красный перец;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 3 стебля сельдерея;
– зеленый лук для украшения;
– соль, перец для вкуса.

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую.
  2. Затем остудите их, очистите от скорлупы и разрежьте пополам.
  3. С помощью ложки отделите желтки от белков. Старайтесь делать это очень аккуратно, чтобы не повредить яйцо.
  4. С помощью крупной терки раздельно натрите яичный белок в отдельную миску. Затем то же следует сделать с желтками.
  5. Листья салата промойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите на дно посуды так, чтобы они покрыли все дно.
  6. Посыпьте салат тертым яичным белком, чтобы создать еще один слой. Приправьте их щепоткой соли и перца.
  7. Слейте тунец и разомните его вилкой, а затем выложите в блюдо поверх яичных белков.
  8. Сельдерей помойте и нарежьте полумесяцами.
  9. Выложите подготовленные кусочки на слой тунца.
  10. С помощью крупной терки натрите сыр прямо на слой сельдерея.
  11. Тертые желтки посолите и поперчите и выложите следующим слоем в блюдо.
  12. Перец тщательно вымойте и нашинкуйте небольшими кубиками. Поместите его в желточный слой.
  13. Ложкой аккуратно нанесите майонез на слой перца. Н
  14. а завершение разгладьте полученный слой маленькой ложечкой, чтобы он выглядел эстетично.
  15. Зеленый лук помойте и мелко нашинкуйте.
  16. Сбрызните слоем майонеза.
  17. Подавайте салат лучше в прозрачной пиале, чтобы были видны все слои.

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