Мои тефтели теперь самые вкусные и сочные — узнала 5 неочевидных хитростей

Многие любят есть на ужин разные мясные блюда. Однако, если постоянно употреблять одни и те яства, это может надоесть. Например, рекомендуется заменять котлеты на тефтели. Но, как приготовить идеальные тефтели дома? Для этого надо пользоваться простыми хитростями.

Хитрость №1. Для тефтель применяется фарш большого или среднего помола. Из такого фарша легче формировать большие тефтели. Но, минусом крупного фарша считается потеря сочности мяса. Решить эту проблему можно путем помола фарша в мясорубке до среднего. Лучше использовать именно мясорубку, а не блендер, чтобы не терять сочности. Кроме того, для сочности стоит добавить в фарш сало в соотношении 50 на 600 грамм.

Хитрость №2. Варка риса. Известно, что рис помогает удерживать влагу в фарше и делает тефтели более пышными. Но, не весь рис выполняет данную функцию. Если рис промыть и сварить до готовности, то эффекта не будет. Не надо промывать рис, чтобы не избавляться от клейковины. Варить рис следует до полуготовности. Добавлять в фарш рекомендуется до 40% риса. Тогда он будет правильно выполнять свою функцию для тефтель.

Хитрость №3. Лук в тефтели стоит добавлять в зависимости от рецепта. Кроме того, лук и для жарки, и для запекания блюда нужно обжарить. Тогда лук не будет пригорать во время готовки.

Хитрость №4. Использовать в тефтелях яйца и крахмал стоит осторожно. Иначе фарш будет либо слишком жидким, либо слишком клейким и со вкусом крахмала.

Хитрость №5. Советуем отбивать и вымешивать фарш после добавления риса. Иначе фарш будет плотным и потеряет свою пышность. После замеса надо отправить фарш в холодильник на пару часов. Формируются тефтели уже из охлажденного фарша.

Запекать тефтели стоит при уровне жидкости не выше ½ от всей тефтели. Иначе блюдо будет вариться, а не тушиться.

Ингредиенты для тефтель:

фарш — 500 г;

рис — 100 г;

лук — шт.;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч.л.

Ингредиенты для соуса:

томатная паста;

сахар;

лавровый лист;

сметана.

Приготовление тефтель:

Отвариваем до полуготовности рис и выкладываем его к фаршу, вымешиваем и отбиваем. Нарезаем маленьким кубиком лук и в сковороде с растительным маслом пассеруем.

Выкладываем обжаренный лук к фаршу, солим и снова вымешиваем. Добавляем в фарш яйцо, снова смешиваем все компоненты.

Убираем фарш в холодильник под пищевой пленкой на 2 часа. Формируем тефтели, которые далее обжариваем в сковороде.

Соединяем в отдельной таре томатную пасту с сахаром, сметаной и любимыми специями. Вливаем соус в сковороду и тушим тефтели до готовности под крышкой.

Можно дополнительно добавить немного воды к тефтелям.

Получаются простые вкусные тефтели на каждый день. Придерживаясь этих правил, тефтели всегда будут пышными.