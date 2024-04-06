Не только творог или картофель: готовим вареники с необычной начинкой – дети будут в восторге

Вареники – очень популярное блюдо украинской кухни, знакомое каждому с детства. Но что делать, когда стандартные начинки надоели? Пришло время для экспериментов!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чем обычно начиняют вареники? Сыром, капустой, картофелем, мясом, грибами. А почему бы не приготовить вареники с бананами и шоколадом?

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Вареники с бананом и шоколадом

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– пол литра теплой воды;

– пол килограмма муки;

– щепотка соли;

– 4 больших банана;

– 100 грамм молочного шоколада.

Приготовление:

Шоколад натрите на крупной терке. Бананы очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. В большой миске смешайте муку и соль и, понемногу добавляя воду, замесите тесто. Тесто тонко раскатайте и стаканом или специальной формой вырежьте из него кружочки. Сформируйте из них вареники, начиняя каждый бананами и шоколадом. Вскипятите в кастрюле подсоленную воду. Отправьте в нее вареники и варите их, пока не всплывут на поверхность. Подавайте вареники с подслащенными сливками.

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