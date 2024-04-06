ГлавнаяРецептыНе только творог или картофель: готовим вареники с необычной начинкой – дети будут в восторге Не только творог или картофель: готовим вареники с необычной начинкой – дети будут в восторге На чтение: 1 минута Вареники – очень популярное блюдо украинской кухни, знакомое каждому с детства. Но что делать, когда стандартные начинки надоели? Пришло время для экспериментов! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чем обычно начиняют вареники? Сыром, капустой, картофелем, мясом, грибами. А почему бы не приготовить вареники с бананами и шоколадом? Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Вареники с бананом и шоколадом Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – пол литра теплой воды; – пол килограмма муки; – щепотка соли; – 4 больших банана; – 100 грамм молочного шоколада. Приготовление: Шоколад натрите на крупной терке. Бананы очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. В большой миске смешайте муку и соль и, понемногу добавляя воду, замесите тесто. Тесто тонко раскатайте и стаканом или специальной формой вырежьте из него кружочки. Сформируйте из них вареники, начиняя каждый бананами и шоколадом. Вскипятите в кастрюле подсоленную воду. Отправьте в нее вареники и варите их, пока не всплывут на поверхность. Подавайте вареники с подслащенными сливками. Получится у каждого: как приготовить глазурь на пасху. Поделитесь с друзьями