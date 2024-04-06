Описание приготовления:
Подавать такого кролика лучше всего с пастой. Количество и густоту соуса регулируйте под свой вкус. Если нет свежих помидоров, замените их на пассату или на резаные помидоры в собственном соку, а оливки замените маслинами.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Кролик 500 Грамм
- Помидор 150 Грамм
- Чеснок 1 Штука
- Оливки 50 Грамм (без косточек)
- Чили По вкусу
- Майоран сухой По вкусу
- Тимьян сухой По вкусу
- Розмарин По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Вино белое полусухое 100 Миллилитров
- Бульон 500 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
122 ккал
Калорийность
4 г
Белки
13 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кролик по-искитански»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кролика по-искитански. Кролика вымойте, обсушите и разрежьте на порционные куски. Для приготовления я брала каре кролика. Овощи помойте и при необходимости почистите.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите два зубчика порезанного чеснока и острый перец, обжаривайте в течение 30 секунд.
Выложите куски кролика и обжарьте на сильном огне до румяной корочки с двух сторон.
Влейте в сковороду белое вино и готовьте на среднем огне в течение 4-5 минут.
Помидоры порежьте на кусочки и добавьте к кролику. Порежьте остальной чеснок, вместе со специями добавьте в сковороду.
Влейте в сковороду бульон, посолите и добавьте оливки.
Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и тушите все в течение 45-60 минут до готовности. Снимите сковороду с огня и подавайте к столу.
Приятного аппетита!