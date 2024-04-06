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Кролик по-искитански

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Кролик по-искитански

Описание приготовления:

Подавать такого кролика лучше всего с пастой. Количество и густоту соуса регулируйте под свой вкус. Если нет свежих помидоров, замените их на пассату или на резаные помидоры в собственном соку, а оливки замените маслинами.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Кролик 500 Грамм
  • Помидор 150 Грамм
  • Чеснок 1 Штука
  • Оливки 50 Грамм (без косточек)
  • Чили По вкусу
  • Майоран сухой По вкусу
  • Тимьян сухой По вкусу
  • Розмарин По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Вино белое полусухое 100 Миллилитров
  • Бульон 500 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

122 ккал

Калорийность

4 г

Белки

13 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кролик по-искитански»

Кролик по-искитански

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кролика по-искитански. Кролика вымойте, обсушите и разрежьте на порционные куски. Для приготовления я брала каре кролика. Овощи помойте и при необходимости почистите.

Кролик по-искитански

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите два зубчика порезанного чеснока и острый перец, обжаривайте в течение 30 секунд.

Кролик по-искитански

Выложите куски кролика и обжарьте на сильном огне до румяной корочки с двух сторон.

Кролик по-искитански

Влейте в сковороду белое вино и готовьте на среднем огне в течение 4-5 минут.

Кролик по-искитански

Помидоры порежьте на кусочки и добавьте к кролику. Порежьте остальной чеснок, вместе со специями добавьте в сковороду.

Кролик по-искитански

Влейте в сковороду бульон, посолите и добавьте оливки.

Кролик по-искитански

Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и тушите все в течение 45-60 минут до готовности. Снимите сковороду с огня и подавайте к столу.

Кролик по-искитански

Приятного аппетита!

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