Описание приготовления:

Подавать такого кролика лучше всего с пастой. Количество и густоту соуса регулируйте под свой вкус. Если нет свежих помидоров, замените их на пассату или на резаные помидоры в собственном соку, а оливки замените маслинами.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Кролик 500 Грамм

Помидор 150 Грамм

Чеснок 1 Штука

Оливки 50 Грамм (без косточек)

Чили По вкусу

Майоран сухой По вкусу

Тимьян сухой По вкусу

Розмарин По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Вино белое полусухое 100 Миллилитров

Бульон 500 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

122 ккал

Калорийность

4 г

Белки

13 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кролик по-искитански»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кролика по-искитански. Кролика вымойте, обсушите и разрежьте на порционные куски. Для приготовления я брала каре кролика. Овощи помойте и при необходимости почистите.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите два зубчика порезанного чеснока и острый перец, обжаривайте в течение 30 секунд.

Выложите куски кролика и обжарьте на сильном огне до румяной корочки с двух сторон.

Влейте в сковороду белое вино и готовьте на среднем огне в течение 4-5 минут.

Помидоры порежьте на кусочки и добавьте к кролику. Порежьте остальной чеснок, вместе со специями добавьте в сковороду.

Влейте в сковороду бульон, посолите и добавьте оливки.

Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и тушите все в течение 45-60 минут до готовности. Снимите сковороду с огня и подавайте к столу.

Приятного аппетита!