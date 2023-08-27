ГлавнаяРецептыНе только вода: какие напитки дать детям в школу Не только вода: какие напитки дать детям в школу На чтение: 2 минуты В скором времени начинается учебный год. Дети пойдут получать новые знания, а родителям нужно обеспечить им питание и энергию. ПИТАНИЕ 24 канал подготовил для вас несколько интересных вариантов напитков для школьников, которые не только утоляют жажду, но и насытят полезными витаминами. Выбирайте тот, который больше всего понравится вашему малышу или попробуйте все из предложенных. Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Рецепт смузи Время: 5 минут Ингредиенты: – 250 граммов кефира; – 1 – 2 банана; – несколько ягод малины; – мед или сахар (по желанию). Приготовление: Смешиваем очищенный от кожуры банан с кефиром и медом в чаше блендера. Измельчаем все до однородной массы и добавляем целые ягоды малины. Переливаем в плашку и закрываем крышкой. Цитрусовый сок Время: 5 минут Ингредиенты: – 2 апельсина; – половинка грейпфрута. Приготовление: Очищаем цитрусовые от кожуры и пропускаем мякоть через пресс. Цитрусовый сок / Фото Nutri Bullet Также можно воспользоваться цитрусом прессом. Для этого разрезаем пополам фрукты и выжимаем сок. Компот из сушки Время: 4 часа Ингредиенты: – сушеные яблоки; – сушеные сливы; – сушеные груши. Приготовление: Заранее замачиваем сушеные фрукты в чистой воде. Накрываем крышкой и оставляем на 6 часов или лучше на ночь. Включаем огонь и доводим все до кипения. Провариваем 5 минут и выключаем плиту. Оставляем компот настаиваться несколько часов под крышкой. Приятного аппетита! Также вкусными напитками для детей в школу будет вода с кусочками огурцов или ягодами или фруктами. Малыш также охотно выпьет домашний лимонад или чай с лимоном и имбирем. Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить гамбургер с луковыми колечками. Поделитесь с друзьями