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Не только вода: какие напитки дать детям в школу

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Не только вода: какие напитки дать детям в школу

В скором времени начинается учебный год. Дети пойдут получать новые знания, а родителям нужно обеспечить им питание и энергию.

ПИТАНИЕ

24 канал подготовил для вас несколько интересных вариантов напитков для школьников, которые не только утоляют жажду, но и насытят полезными витаминами. Выбирайте тот, который больше всего понравится вашему малышу или попробуйте все из предложенных.

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Рецепт смузи

  • Время: 5 минут

Ингредиенты:
– 250 граммов кефира;
– 1 – 2 банана;
– несколько ягод малины;
– мед или сахар (по желанию).

Приготовление:

  • Смешиваем очищенный от кожуры банан с кефиром и медом в чаше блендера.
  • Измельчаем все до однородной массы и добавляем целые ягоды малины.
  • Переливаем в плашку и закрываем крышкой.

Цитрусовый сок

  • Время: 5 минут

Ингредиенты:
– 2 апельсина;
– половинка грейпфрута.

Приготовление:

  • Очищаем цитрусовые от кожуры и пропускаем мякоть через пресс.

Цитрусовый сок / Фото Nutri Bullet

  • Также можно воспользоваться цитрусом прессом. Для этого разрезаем пополам фрукты и выжимаем сок.

Компот из сушки

  • Время: 4 часа

Ингредиенты:
– сушеные яблоки;
– сушеные сливы;
– сушеные груши.

Приготовление:

  • Заранее замачиваем сушеные фрукты в чистой воде. Накрываем крышкой и оставляем на 6 часов или лучше на ночь.
  • Включаем огонь и доводим все до кипения. Провариваем 5 минут и выключаем плиту.
  • Оставляем компот настаиваться несколько часов под крышкой.

Приятного аппетита!

Также вкусными напитками для детей в школу будет вода с кусочками огурцов или ягодами или фруктами. Малыш также охотно выпьет домашний лимонад или чай с лимоном и имбирем.

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