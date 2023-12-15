Новогодние рецепты: рулетики из крабовых палочек с сыром

Оригинальный рецепт крабовых палочек с сырной начинкой станут хитом на праздничном столе. Приготовить их очень просто.

Рулетики из крабовых палочек — это вкусная бюджетная закуска на праздничный стол, которая удивит своим замечательным вкусом ваших гостей, сообщает 1000 Мenu.

Ингредиенты

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 3шт.;

твердый сыр — 80 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 столовые ложки;

щепотка черного молотого перца;

петрушка для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Яйца сварите вкрутую. Готовые яйца залейте холодной водой. Отделите белки от желтков и натрите их по отдельности в разные миски на средней терке.

Шаг 2. Сыр также натрите на средней терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите.

Шаг 3. В салатнике соедините тертые белки, один тертый желток, сыр, чеснок и петрушку. Заправьте майонезом. Поперчите по вкусу и перемешайте.

Шаг 4. Крабовые палочки аккуратно разверните, стараясь не порвать. Если палочки плохо разворачиваются, можно опустить их на несколько секунд в горячую воду или подержать над паром.

Шаг 5. На каждую развернутую палочку выложите немного начинки и равномерно размажьте по всей поверхности. Аккуратно сверните палочки обратно в трубочки начинкой внутрь.

Шаг 6. Готовые рулетики выложите на блюдо и украсьте оставшимися желтками и веточками петрушки.

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