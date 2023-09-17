Салаты на Новый год 2024

Салат на Новый год – это блюдо, которое быстро приготовить, и которое точно украсит любой праздничный стол и сделает его ярче и богаче. Существует огромное множество разнообразных рецептов! Так что каждая хозяйка сможет найти свой любимый вариант! Гости будут в восторге от вкуса и разнообразия угощений!

Новый и необычный салат на Новый год 2024 с запеченной семгой и овощами

Праздничный салат с запеченной семгой и овощами – очень необычный по вкусу и невероятно аппетитный. А в Новый год обязательно нужно попробовать что-нибудь новое! Удивите своих гостей морским салатом. Такой деликатес гости точно встретят на ура!

Ингредиенты –+4 порц.

Семга 300 гр. (филе)

Помидоры черри 250 гр.

Огурец 150 гр.

Листовой салат 3 шт.

Соус соевый 2 ст.л.

Сок лайма 4 ст.л.

Масло растительное 4 ст.л.

Чеснок 3 зубчика

Кунжут 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

На порцию Калории: 119 ккал Белки: 13.5 г Жиры: 7.5 г Углеводы: 1.6 г Шаги 35 мин.

Берем филе рыбы (семги или форели) и форму для выпечки. Кладем в нее филе. Перед запеканием, филе солим и перчим. А уже затем отправляем в духовую печь на 15-20 мин. Температуру ставим 180 градусов и следим, чтобы не пересушить рыбку. Теперь нужно слегка остудить филе, чтобы нарезать его кусочками для салата. Помидоры промываем и разрезаем на несколько долек. Теперь некрупными кубиками нарезаем огурцы. В отдельной миске подготовим заправку для салата. Для этого смешаем соевый соус, растительное масло, сок лимона или лайма и семечки кунжута. Зубчики чеснока измельчаем через пресс. Добавляем его, а также соль и перец в заправку. Размешиваем. Листья салата промываем. Разрываем их на несколько частей. Добавляем к салату измельченное филе рыбы и подготовленные овощи. Заправляем салат и хорошенько его вымешиваем.

Приятного аппетита!

Очень интересный новогодний салат «Полярный экспресс»

Новогодний салат «Полярный экспресс» — это отличное блюдо для праздничного стола, ведь его с легкостью можно подавать как закуску. А простой набор ингредиентов, их правильное сочетание и быстрота приготовления точно порадует каждую хозяйку. А вот гости вряд ли догадаются, что такое аппетитное блюдо может быть таким простым!

Время готовки: 35 мин.

Порции: 4

Ингредиенты:

Копченая курица – 200 гр.

Кукуруза (консерва) – 100 гр.

Морковь по-корейски – 100 гр.

Шампиньоны – 3-4 шт.

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Берем 3-4 шампиньона, среднего размера и чистим их ножом.

2. Затем грибы нарезаем небольшими кусочками, кубиками, выкладываем их на сковороду и жарим на растительном масле в течение 3-4 минут.

3. По окончании жарки, шампиньоны нужно посолить.

4. Теперь подготовим копченую курочку. Ее нужно также нарезать некрупными кусочками. Высыпаем их в глубокую миску и добавляем к курице кукурузу.

5. В другой емкости соединяем яйцо с 2 ложками майонеза и слегка взбиваем массу.

6. Из этой массы выпекаем несколько блинчиков (2-3 шт.).

7. В миску выкладываем готовые шампиньоны и добавляем морковь.

8. Блинчики также будем нарезать небольшими полосками. Добавим их в миску и положим в нее 2 ложки майонеза.

9. Напоследок перемешаем все ингредиенты.

Приятного аппетита!

Классический «Цезарь» для новогоднего стола

Классический «Цезарь» — это салат, который любит практически каждый. А значит, за новогодним столом у него точно будет много поклонников. Рецепт «Цезаря» проверенный годами, главное точно ему следовать. Это вкусное и сочное блюдо сделает праздничный стол богаче и аппетитнее!

Время готовки: 2 часа

Порции: 4

Ингредиенты:

Батон – 250 гр.

Куриное филе – 300 гр.

Салат-латук – 1 шт.

Пармезан – 75 гр.

Помидоры черри – 150 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Лимон – ½ шт.

Соевый соус – 150 мл.

Соль, перец –по вкусу

Майонез – 4 ст.л.

Анчоусы – 1 шт.

Процесс приготовления:

1. Чеснок выдавливаем с помощью пресса или же измельчаем ножом.

2. Курицу нарезаем небольшими кубиками.

3. Перекладываем их в глубокую тарелку. Заливаем соевым соусом и добавляем чеснок, выдавливаем из лимона сок. Оставляем куриные кусочки в этой смеси мариноваться на 1,5 часа.

4. Теперь подготовим сухарики. Для этого нарезаем квадратиками батон и обжариваем его до золотистости.

5. Сыр натираем на терке покрупнее.

6. Подготовим соус для салата. Для этого возьмем немного сыра пармезан, кладем его в чашу блендера. Туда же отправляем майонез, филе анчоуса, 1 ч.л. лимонного сока, немного соли и перец. Все хорошенько взбиваем до однородного состава.

7. Помидоры черри промываем и разрезаем на 4 части.

8. Листья салата промываем и даем им обсохнуть.

9. Теперь обжарим на большом огне куриные кусочки. Так курица сохранит все соки.

10. Формируем салат. На дно глубокой миски выкладываем листья салата. Далее кладем сыр и немного сухариков. Выкладываем курочку и помидоры черри, снова – сухарики, курочка и черри. Поливаем все соусом и посыпаем перцем.

Приятного аппетита!

Простой «Греческий салат» для праздничного стола

Простой «Греческий салат» для праздничного стола – один из самых популярных рецептов салата. Он славится просто невероятным нежным вкусом, простотой приготовления и небольшой калорийностью. Это то, что нужно в новогоднюю ночь!

Порции: 4

Время приготовления: 25 мин.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 шт.

Огурцы – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Перец – 1 шт.

Сыр фета – 200 гр.

Маслины – 100 гр.

Оливковое масло – 4 ст.л.

Сок лимона – 0,5 шт.

Соль, перец – по вкусу

Листья салата – 4 шт.

Процесс приготовления:

1. Перед началом готовки хорошенько промоем все овощи, а чтобы в салате не было лишней влаги, дадим им обсохнуть.

2. Теперь приступаем к нарезке. Огурцы режем небольшими кубиками. Помидоры также делим на некрупные кусочки. Перец разрезаем, очищаем от семян и также мелко нарезаем.

3. Выдавливаем сок лимона в небольшую чашку.

4. Лук очищаем и режем полукольцами.

5. Сыр фета режем кубиками приблизительно 1,5*1,5 см.

6. Соединяем все ингредиенты в салатнице, на дно которой выкладываем листья салата.

7. Заправляем оливковым маслом. Добавляем лимонный сок и соль. Перемешиваем. При желании можно поперчить.

Приятного аппетита!

Салат «Нежность» с ананасами

Салат «Нежность» с ананасами – аппетитный, питательный и по-настоящему праздничный. Кусочки ананасов не только придадут блюду особые нотки, но также сделают его более ярким и привлекательным. На новогоднем столе он сразу возьмет внимание на себя. И гости точно будут очарованы его вкусом!

Порции: 4

Время готовки: час

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Ананасы консервированные – 200 гр.

Грибы маринованные – 200 гр.

Грецкий орех – 50 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Соль, перец – на вкус

Процесс приготовления:

1. Куриное филе забрасываем в кипящую воду и варим около получаса.

2. Разрезаем его на небольшие части полосками или кубиками.

3. Сыр натираем на мелкой терке.

4. Ананасы открываем и режем на несколько небольших кусочков.

5. Грецкий орех дробим с помощью кофемолки или блендера.

6. Маринованные грибы разрезаем на 2-4 части.

7. Начинаем формировать блюдо слоями. Первым слоем кладем грибы, далее чуть-чуть сыра и немного майонеза, солим и перчим по вкусу. Затем ананасы и снова майонез. Его нужно слегка посыпать дроблеными орехами. Делаем слой из куриных кусочков. Смазываем их майонезом, посыпаем все орехами, солью и перцем. Сверху украшаем сыром и кусочками ананаса.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный грибной салат с опятами

Грибной салат с опятами – это аппетитно и просто! Грибы зимой превращаются в настоящий деликатес, а значит ваши гости точно оценят ваши старания. Такой салат не только вкусный, но и очень питательный. Настоящее королевское блюдо!

Порции: 6

Время готовки: 50 мин.

Ингредиенты:

Опята маринованные – 200 гр.

Зеленый лук – пучок

Ветчина – 300 гр.

Картофель – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Майонез – 5 ст.л.

Соль, перец – по желанию

Процесс приготовления:

1. Удаляем кожуру с картофеля, промываем его и отправляем вариться.

2. Готовый картофель нарезаем небольшими кубиками.

3. Таким же образом режем ветчину.

4. Теперь отвариваем яйца. И нарезаем их, как и предыдущие продукты.

5. Зеленый лук промываем и режем кольцами.

6. Опята также делим на 2-4 части.

7. Соединяем все ингредиенты салата в глубокой миске, заправляем его майонезом и солим. Перец добавляем по желанию.

Приятного аппетита!

Праздничный салат с копченой курицей

Праздничный салат с копченой курицей – аппетитное и простое угощение. Оно станет отличным дополнением к мясным блюдам или же гарниру. Несмотря на простой состав, его вкус по-настоящему изумительный. И гости точно будут приятно удивлены!

Порции:6

Время готовки:

Ингредиенты:

Копченая курица – 1 шт.

Помидор – 3 шт.

Яйцо – 4 шт.

Плавленый сырок – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Майонез – 3 ст.л.

Зелень –по желанию

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Для начала отвариваем яйца вкрутую. Для этого забросим их в уже кипящую воду, оставим на 10 мин., а затем охладим под холодной водой.

2. Нарезаем вареные яйца небольшими кусочками.

3. Плавленные сырки также нарезаем некрупными кубиками.

4. Помидоры промываем и разрезаем, удаляя черешки.

5. Копченую курицу делим ножом на кубики или же небольшие полоски.

6. Зелень промываем и мелко крошим ножом.

7. Соединяем все продукты в одной миске. Заправляем их майонезом.

8. Добавляем измельченный ножом или же выдавленный через пресс чеснок. Заправляем майонезом и солим. В конце украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

Необычный морской салат с кальмарами

Морской салат с кальмарами – настоящий праздник для ценителей морепродуктов. Вкусный, сытный и невероятно полезный. Такой салат заслужит отдельной похвалы! Удивите своих гостей необычным вкусом!

Порции:4

Время готовки: 35 мин.

Ингредиенты:

Кальмары – 250 гр.

Шампиньоны (консервированные) – 200 гр.

Грецкий орех – 50 гр.

Сыр – 50 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Лук -1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу

Зелень – по желанию

Процесс приготовления:

1. Кальмары для салата нужно отварить. Для этого ставим воду на огонь, и как только она закипит, опускаем в нее кальмары. Отвариваем их не более 4 мин.

2. Готовые кальмары нарезаем полосками.

3. Грецкий орех дробим с помощью блендера.

4. Сыр нужно мелко натереть на терку.

5. Лук очищаем от шелухи и нарезаем полукольцами.

6. Чеснок мелко крошим ножом.

7. Шампиньоны нарезаем половинками, а особенно крупные на 4 части.

8. Зелень промываем и мелко нарезаем.

9. Соединяем майонез, чеснок и соль. Размешиваем.

10. Все продукты кладем в глубокую емкость, заправляем приготовленной майонезной заправкой.

Приятного аппетита!

Новый и невероятно красивый праздничный салат с гранатом

Праздничный салат с гранатом – выглядит просто невероятно, а готовится совсем легко. Изюминкой этого блюда станут гранатовые зернышки и обилие вкусного сыра! Давно не готовили что-нибудь необычное! Тогда этот рецепт вам точно понравится!

Порции: 4

Время готовки: 45 мин.

Ингредиенты:

Куриное филе – 400 гр.

Сыр – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Гранат – 1 шт.

Майонез – 150 гр.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

1. Курочку отвариваем в кипящей воде до полной готовности. На это потребуется около получаса.

2. Когда курица слегка остынет, нарежем ее кусочками.

3. Теперь на крупной терке натираем сыр.

4. С граната срезаем шапочку и делим его на дольки. Выбираем зерна граната в тарелку.

5. 5. Лук очищаем от шелухи и нарезаем полукольцами.

6. Смешиваем курицу и 2-3 ст.л. майонеза, добавляем соль. Поверх выкладываем слой из гранатовых зерен. Затем луковые кольца, а на него плотный слой сыра. Его нужно хорошенько смазать майонезом.

7. Посыпаем верх солью и украшаем гранатовыми зернышками.

Приятного аппетита!

Невероятно вкусный и изящный новогодний салат «Елочные шарики»

Новогодний салат «Елочные шарики» — настоящее праздничное чудо. Это невероятно вкусный и эффектный салат. Он сразу создаст новогоднее настроение за столом. Ваши гости будут в восторге от сочных шариков и вашего кулинарного мастерства!

Порции: 6

Время готовки: 2 часа, 30 мин

Ингредиенты:

Копченая курица – 350 гр.

Картофель – 3 шт.

Яйца – 4 шт.

Перец – 2-3 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Листья салата – 4 шт.

Соль – по вкусу

Зелень – по желанию

Процесс приготовления:

1. Ставим воду закипать. Отвариваем в нем очищенный картофель.

2. Вынимаем картофель и отвариваем яйца (можно использовать эту же воду, так процесс готовки будет быстрее).

3. Картошку и яйца будем измельчать на мелкой терке.

4. Копченую курицу нарезаем небольшими кубиками, ножом.

5. Перец разрезаем и удаляем из него все семена. Затем режем его небольшими кусочками.

6. Зелень промывам и крошим ножом.

7. Соединяем все ингредиенты, добавляем майонез, хорошенько перемешиваем.Из получившейся массы формируем шарики. Складываем их аккуратно на тарелку и ставим в холодильник на 2 часа.

8. Листья салата промываем и даем им обсохнуть. Их будем использовать для украшения во время подачи.

9. Выкладываем листья салата на тарелку, складываем на них шарики салата.

Приятного аппетита!

Бесподобный новогодний салат «Царский рулет»

Новогодний «Царский рулет» — это очень эффектный салат, который будет достойно смотреться на праздничном столе. Гостям еще придется погадать, что же внутри у этого необычного блюда. А внутри – аппетитная красная рыба, которая отлично сочетается почти со всеми овощами! Просто сказочный вкус! Пробуйте!

Порции: 6

Время готовки: 50 мин.

Ингредиенты:

Красная рыба – 200 гр.

Майонез – 100 гр.

Картофель – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Морковка – 2 шт.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Все овощи, а также яйца нужно заранее сварить до готовности (яйца для салата) отварить вкрутую.

2. Когда овощи готовы, берем терку покрупнее и натираем картофель, морковь и яйца. Каждый продукт в отдельную тарелку.

3. Красную рыбу кладем на разделочную доску и нарезаем ее не очень толстыми полосками.

4. Теперь нам понадобится лист бумаги для запекания. Будем выкладывать на него салат слоями, при этом каждый слой нужно пропитать майонезом (по количеству, смотрите, как вам больше нравится). Первым слоем кладем морковь. Затем укладываем картофель, после этого – делаем насыпку из яиц. Завершаем формирование салата – кусочками рыбы. Заворачиваем все в трубочку.

5. Ставим салат в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался, а форма стала держаться.

Приятного аппетита!

Очень красивый праздничный салат «Шарлотка» — украшение стола

Праздничный аппетитный салат «Шарлотка» — это невероятно интересное и любимое многими блюдо. В 2020 году – это блюдо нужно приготовить обязательно! Ведь оно точно понравится главному символу наступающего года! И гости оценят вкусный салат на высший балл!

Порции: 6

Время готовки: 45 мин.

Ингредиенты:

Картофель отварной – 3 шт.

Горошек консервированный – 200 гр.

Мясо копченое – 150 гр.

Майонез – 150 гр.

Яйца – 4 шт.

Петрушка – пучок

Луковица – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Масла – 1 ст. л.

Сода – щепотка

Салат – по желанию

Процесс приготовления:

1. Яйца разбиваем в миску и перемешиваем с содой, добавляем муку и 1 ст.л. майонеза.

2. Из этой массы нужно испечь 2 блина среднего размера, обжарив их с обеих сторон.

3. Теперь блинчики нужно порезать по кругу, образуя длинные полоски небольшой толщины. Закручиваем их в спираль.

4. Луковицу очищаем от шелухи. Нарезаем ее небольшими кусочками и обдаем кипятком. В кипяченой воде нужно настоять лук примерно 5 мин. Сливаем воду.

5. Готовый отварной картофель режем кубиками.

6. Соединяем картофель и лук. Заправляем 2 ложками майонеза, перемешиваем.

7. Копченое мясо режем также, как картофель.

8. Добавляем к мясу горошек и 2 ложки майонеза, размешиваем.

9. Теперь берем глубокую миску и на дно кладем пищевую пленку. Формируем салат. Сразу кладем спирали из блинного теста. Затем ½ от массы с картофелем и луком, и всю мясную массу. Перекрываем все картофельной смесью. Пищевую пленку закрываем. И ставим в холодильник на пару часов.

10. Перед подачей салат переворачиваем.

Приятного аппетита!

Новый и очень вкусный салат «Морская жемчужина»

Вкусная новогодняя «Морская жемчужина» — очень аппетитный и привлекательный салат. Готовить его довольно просто, а настроение сразу становится праздничным. Попробуйте сами это удивительное блюдо и комплименты не заставят себя ждать!

Порции: 4

Время готовки: 40 мин.

Ингредиенты:

Кальмары – 500 гр.

Крабовые палочки – 200 гр.

Красная икры – 100 гр.

Яйцо – 4 шт.

Перепелиное яйцо – 1 шт.

Майонез – 100 гр.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Кальмары очищаем. Закипятим заранее воду и опускаем в них мясо кальмаров на 3-4 мин. Достаем, охлаждаем и нарезаем полосками.

2. Теперь кубиками нарезаем крабовые палочки.

3. Яйца отвариваем вкрутую. Вынимаем желток, так как его мы использовать не будем.

4. Также отвариваем перепелиное яйцо.

5. А белки нужно натереть на терку.

6. Перемешиваем ингредиенты в общей миске, заправляем солью и майонезом. Верх салата украшаем икрой, а в центр кладем перепелиное яйцо.

Приятного аппетита!

Легкий фруктовый салат для праздничного стола

Праздничный фруктовый салат киви, апельсин, яблоко, банан – это интересный и безумно вкусный рецепт. В Новый год хочется удивить гостей и разнообразить праздничный стол. Подайте фрукты таким необычным способом. Вкус блюда просто изумительный. Гости будут в восторге!

Порции: 2

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Киви – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Сахар тростниковый – 1 ч. л.

Йогурт – 4 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Все фрукты нужно тщательно промыть водой.

2. С яблок, апельсинов и киви снять кожуру и очистить от сердцевинок.

3. Выдавить сок из лимона. Нам понадобится 1 ч. л.

4. Теперь нарезаем все фрукты небольшими кубиками.

5. Соединяем все ингредиенты, заправляем йогуртом, добавляем к ним ложку лимонного сока и тростникового сахара.

Приятного аппетита!