Поскольку вареники — блюдо достаточно древнее, не удивительно, что существует уйма вариантов их приготовления. Во-первых, каждая хозяйка делает тесто по-своему (на кефире, кипятке или молоке). Во-вторых, каждый из нас начинку под свой вкус. На сегодня лидирующая позиция в мировой кухне остается за украинскими варениками с картошкой и шкварками.

Однако, чего только кулинары не добавляют, чтобы сделать всем известное блюдо более интересным. Вот и придумали диетический вариант для любителей рыбы. И хек в этом плане подошел идеально! Ведь, кроме позвоночника, в нём практически нет костей. Такая рыбка очень вкусная и продается повсюду. Вареники с хеком — один из любимых рецептов моей семьи. Поверьте, это простое, сытное и очень сочное блюдо покорит любого.

Нежные вареники с рыбой: моменты по приготовлению

Сочетание получается отварного хека и нежного теста очень достойное, но вообще рыбу можно брать и любую другую по собственному вкусу. Также рыбные вареники можно запросто заморозить и оставить полуфабрикатом. Для этого разложите их на небольшом расстоянии друг от друга на припыленном мукой подносе. А затем отправьте в морозилку. После замораживания переложите заготовки в пакет.

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Кефир100 мл Яйцо1 шт. Хек500 г Подсолнечное масло1 ст. л. Лук1 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло по вкусу

Приготовление

Начните с приготовления теста на вареники. В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте соль, растительное масло и взбейте всё вилкой. Далее влейте молоко и снова хорошо перемешайте. Просеянную муку всыпьте порциями, следя за консистенцией. Замешайте плотное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Заверните его в пакет и отложите на 30 минут отдохнуть. Хек выложите в кастрюлю, залейте холодной водой. Отправьте рыбу на плиту и доведите до кипения. После чего снимите пену, посолите и проварите ее на среднем огне 15–20 минут. Избавьте отварную рыбу от костей и пропустите филе через мясорубку. Лук очистите от шелухи, промойте и натрите на большой терке. Соедините с хеком. Добавьте в фарш соль и перец по вкусу, перемешайте. Начинка готова. Тесто выложите на припыленный мукой стол, раскатайте скалкой в пласт толщиной в 2–3 мм. Стаканом вырежьте одинаковые кружочки. На середину каждого кружочка выложите начинку. Сформируйте вареники, хорошо сцепляя края. Для подачи вареников с рыбой поставьте греться воду в глубокой кастрюле. Отправьте их в кипящую подсоленную воду, можно добавить лавровый лист. Доведите до кипения и проварите 5–7 минут.

Готовые вареники достаньте шумовкой, добавьте сливочное масло и подавайте к столу. Выходит очень вкусно и необычно. Ранее мы писали, как приготовить ленивые вареники с манкой.