Дешевый минтай, а вкусно как в ресторане. Любая рыба по этому рецепту просто объедение

Готовка рыбы всегда была трудным занятием, особенно для начинающих поваров. Многие отказываются от рыбных блюд, так как постоянно готовят их плохо. В основном, кулинары жалуются на то, что рыба по итогу становится сухой и с характерным неприятным привкусом.

Однако, проблему неправильного приготовления рыбного филе можно решить несколькими простыми рецептами.

Не нужно покупать дорогую рыбу, чтобы получить хороший результат. Стоит просто воспользоваться данным методом готовки.

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай — 3 шт.;

Растительное масло — 200 мл;

Репчатый лук — 1 шт.;

Маринованные огурцы — 3 шт.;

Кипяток — 200 мл;

Сметана — 4 ст.л.;

Мука — 4 ст.л.;

Вода — 70 мл;

Соль — ½ ч. л.;

Приправа для рыбы — 1 ч.л.;

Красный молотый перец — 1/3 ч.л.

Приготовление жареного минтая:

Очищаем минтай от внутренностей, жабр, головы и хвоста. Нарезаем рыбу на крупные кусочки.

Нарезаем мелко репчатый лук и маринованные огурцы. В сковороде на растительном масле (100 мл) слегка обжариваем лук.

Добавляем к луку маринованные огурцы, вливаем кипяток и тушим овощи под крышкой 5 минут.

В отдельной миске смешиваем сметану с парой столовых ложек муки, заливаем водой. Выливаем сметанную смесь к тушеным овощам, перемешиваем.

Солим овощную смесь в сметанном соусе. В миску с рыбой высыпаем красный молотый перец и приправу для рыбы, добавляем муку. Накрываем крышкой тару, трясем минуту.

В сковороде на растительном масле (100 мл) обжариваем минтай с обеих сторон до золотистой корочки.

Выкладываем рыбу в сковороду к соусу и тушеным овощам, накрываем крышкой и готовим вместе 15 минут.

Получается сочный минтай в сливочном соусе. Это блюдо станет хорошим дополнением к ужину или обеду.