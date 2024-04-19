Нежный сливочный вкус: рецепт вкусного сырника с орехами

Этот вкуснейший сырник готовится не более двух часов. И вкус получается просто необыкновенный.

Богатый вкус ореховой основы, нежный сливочный вкус творожной массы, этот сырник больше напоминает чизкейк. Ингредиенты в рецепте указаны на большую прямоугольную форму 35 на 25 на 10 см. Но вы можете выбрать любую форму по своему вкусу, даже круглую. Можете разделить ингредиенты пополам и выпекать в одной круглой форме диаметром 25 см.

Сырник с орехами

Ингредиенты:

Для основы:

печенье (например «Хрустик с маком») — 360–300 г;

грецкие орехи — 600 г;

масло — 400 г;

сахар — 100 г.

Для сырной массы:

творог кисломолочный — 1,2 кг;

яйца — 6 шт;

сахар — 300 г;

сливки (20%) — 500 мл;

йогурт натуральный — 400 мл;

крахмал — 6 ст. л.

Для основы в блендере измельчите орехи, сахар и печенье. Смешайте с растопленным не горячим маслом. Форму застелите пергаментом, высыпьте основу и немного утрамбуйте. Поставьте форму с основой в холодильник.

И готовьте творожную массу. Белки отделите от желтков. Белки взбейте с сахаром, пока он не растворится. Сахар подсыпайте порционно во время взбивания. Творог перемелите на мясорубке с малым ситечком, или в блендере. Смешайте его с желтками, сливками, йогуртом. Добавьте крахмал, взбитые белки и аккуратно смешайте до однородности.

Вылейте творожную смесь на охлажденную основу. Выпекаем сырник в предварительно разогретой до 180 градусов духовке один час, не открывая дверцу.

Когда выключите огонь, оставьте сырник остывать в закрытой духовке еще на один час. И положите на ночь в холодильник для полной стабилизации.

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