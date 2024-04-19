Нежный сливочный вкус: рецепт вкусного сырника с орехами

Этот вкуснейший сырник готовится не более двух часов. И вкус получается просто необыкновенный.
Богатый вкус ореховой основы, нежный сливочный вкус творожной массы, этот сырник больше напоминает чизкейк. Ингредиенты в рецепте указаны на большую прямоугольную форму 35 на 25 на 10 см. Но вы можете выбрать любую форму по своему вкусу, даже круглую. Можете разделить ингредиенты пополам и выпекать в одной круглой форме диаметром 25 см.
Сырник с орехами
Ингредиенты:
Для основы:
- печенье (например «Хрустик с маком») — 360–300 г;
- грецкие орехи — 600 г;
- масло — 400 г;
- сахар — 100 г.
Для сырной массы:
- творог кисломолочный — 1,2 кг;
- яйца — 6 шт;
- сахар — 300 г;
- сливки (20%) — 500 мл;
- йогурт натуральный — 400 мл;
- крахмал — 6 ст. л.
Для основы в блендере измельчите орехи, сахар и печенье. Смешайте с растопленным не горячим маслом. Форму застелите пергаментом, высыпьте основу и немного утрамбуйте. Поставьте форму с основой в холодильник.
И готовьте творожную массу. Белки отделите от желтков. Белки взбейте с сахаром, пока он не растворится. Сахар подсыпайте порционно во время взбивания. Творог перемелите на мясорубке с малым ситечком, или в блендере. Смешайте его с желтками, сливками, йогуртом. Добавьте крахмал, взбитые белки и аккуратно смешайте до однородности.
Вылейте творожную смесь на охлажденную основу. Выпекаем сырник в предварительно разогретой до 180 градусов духовке один час, не открывая дверцу.
Когда выключите огонь, оставьте сырник остывать в закрытой духовке еще на один час. И положите на ночь в холодильник для полной стабилизации.
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