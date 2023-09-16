ГлавнаяРецептыНежный вкус осени: пирог из слоеного теста и куриного фарша на скорую руку Нежный вкус осени: пирог из слоеного теста и куриного фарша на скорую руку На чтение: 1 минута С наступлением осени так и хочется отведать чего-нибудь вкусного, сытного и сочного. Мы предлагаем остановить свой выбор на пироге из слоеного теста и куриного фарша. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил рецепт слоеного пирога с мясным фаршем, который вы сможете приготовить без лишних хлопот и суеты. Чтобы сэкономить время приготовления, мы выбрали готовое тесто и куриный фарш. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Рецепт куриного пирога в слоеном тесте Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 400 граммов куриного фарша; – 800 граммов слоеного теста; – 200 граммов моркови; – 1 репчатый лук; – яичный желток; – 2 столовые ложки масла; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Укрываем форму для выпекания пергаментом. Нарезаем лук мелким кубиком, морковь – натираем на мелкой терке. Обжариваем овощи на сковороде с растительным маслом 5 минут. Сдабриваем специями и смешиваем с куриным фаршем. Готовое слоеное тесто разделяем на две части: каждую раскатываем в соответствии с размером формы для выпечки. Выкладываем на форму одну часть, далее начинку и накрываем остальным тестом. Смазываем все желтком и отправляем запекаться на 45 минут. Готовый пирог немного охлаждаем, нарезаем кусками и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриные шашлыки дома. Поделитесь с друзьями