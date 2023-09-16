Этот продукт чистит нагар с посуды в два счета: он всегда есть на кухне

У многих случалась неприятность: отвлеклись, опоздали, не заметили — и сожгли сковороду. Очистить утварь от нагара бывает непросто, но в такой ситуации на помощь приходят лайфхаки от хозяек со стажем. Одним из таких советов поделилось издание Novate.

Чтобы сковородка снова заблестела, используйте обычный лимон. Для создания эффективного чистящего средства возьмите половинку цитрусового, обмакните ее в соде и протрите пригоревшую поверхность. Через пару минут она будет как новая.

А вот противень или форму для запекания можно отмыть от жира и нагара с помощью той же соды и перекиси водорода.

Перекись водорода перелейте в бутылку с распылителем, а содой посыпьте поверхность противня. Побрызгайте средством на порошок, пока он не станет влажным, и оставьте посуду в таком виде на несколько часов или на всю ночь. В конце с помощью губки удалите соду вместе с грязью — и не забудьте надеть перчатки.

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