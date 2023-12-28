Несвежее дыхание: что делать для устранения проблемы

Неприятный запах изо рта в медицине называют галитозом. Этот неудобный симптом может создавать дискомфорт для самого человека, а также вызывать социальные и психологические проблемы. Он влияет на уверенность в себе и взаимодействие с окружающими. Сегодня расскажем о стойком плохом запахе изо рта, который не устраняется обычной чисткой зубов. Такое состояние требует обращения в клинику стоматологии. Лишь специалист может точно определить провоцирующий фактор и назначить эффективное лечение.

Почему развивается галитоз

Плохой запах изо рта может быть как временным симптомом, так и говорить о серьезных проблемах. Среди часто встречающихся причин развития галитоза стоит выделить:

Неудовлетворительно качество гигиены ротовой полости. Если не соблюдать правила гигиены, на зубах образуется мягкий налет и зубной камень, который создает благоприятные условия для размножения патогенов. Болезни зубов и десен. Кариес, особенно глубокий, сопровождается разрушением тканей. Образуется полость, в которой гниют остатки пищи. Источником неприятного запаха служат также воспалительные процессы в полости рта при гингивите и пародонтите. Сухость во рту. Слюна содержит вещества, которые имеют обеззараживающее действие. Недостаточный ее синтез приводит к росту патогенной микрофлоры в ротовой полости. Вредные привычки. При частом употреблении алкоголя, а также курении возникает характерный запах изо рта. Прием некоторых медикаментов. Влияют на баланс микрофлоры разные лекарственные препараты, включая антибиотики, антидепрессанты, транквилизаторы, снотворные и др. Неправильное питание. Провоцировать галитоз может частое употребление фастфуда, большое количество углеводов в рационе. Симптом также возникает при радикальных диетах.

Галитоз может сопровождать гормональные нарушения, некоторые болезни, в частности органов ЖКТ, эндокринной системы. Поэтому необходимо со всей ответственностью отнестись к проблеме и не заниматься самолечением.

Как устранить галитоз

Прежде всего нужно записаться на прием к стоматологу. Если причина кроется не в стоматологических проблемах, он направит к другому специалисту. Лечение при галитозе может предусматривать соблюдение ряда рекомендаций и проведение некоторых манипуляций. В их числе:

Повышение качества гигиены полости рта. Зубы необходимо чистить дважды в день. Уходовые процедуры должны также предполагать использование флосса и ополаскивания. При необходимости врач проведет профессиональную чистку зубов. Санация полости рта. Стоматолог пролечит кариозные зубы, примет меры для купирования воспалений. Коррекция питания и образа жизни. Отказ от определенных продуктов, курения и алкоголя может улучшить ситуацию. Увлажнение слизистой во рту. Для этого понадобится наладить питьевой режим. Выработке слюны способствует жевание жевательной резинки без сахара, употребление кислых продуктов, например лимона.

Если плохой запах изо рта вызван неким заболеванием, стоит как можно быстрее начать его лечение.

Источник: сайт Dentalart.ua