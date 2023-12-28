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Юшка по-охотничьи в домашних условиях

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Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Описание приготовления:

В ароматную юшку по-охотничьи можно добавить в конце приготовления 50 грамм качественной водки, если готовите первое для взрослых. Особенно вкусна она на костре, но и приготовленная в домашних условиях, она неимоверно вкусная!
Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы / Похлебки

Состав / Ингредиенты:

  • Сердечки куриные 300 Грамм
  • Печень куриная 200 Грамм
  • Желудки куриные 250 Грамм
  • Пшено 80 Грамм
  • Картофель 1-2 Штук
  • Приправа овощная 1 Ст. ложка
  • Вода 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

76 ккал

Калорийность

5 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Юшка по-охотничьи в домашних условиях»

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Подготовьте указанные ингредиенты. Лук, морковь и картофель очистите от кожуры и промойте в воде. Желудки очистите и промойте вместе с печенкой и сердечками.

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Дольше всего готовятся желудки и сердечки — примерно 1 час. Поэтому добавьте их в казан или кастрюлю и залейте кипятком. Отварите в течение 1 часа, удалив образовавшуюся пену.

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Промойте пшено в холодной воде несколько раз, пока она не станет прозрачной.

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Нарежьте картофель средними кубиками и добавьте вместе с куриной печенью в бульон.

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте в емкость.

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Добавьте овощную приправу и соль, проварите все в течение 10 минут.

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Попробуйте блюдо на вкус и выключите нагрев.

Юшка по-охотничьи в домашних условиях

Разлейте в глубокие тарелки юшку по-охотничьи и подайте к столу горячей.

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