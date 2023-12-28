Описание приготовления:
В ароматную юшку по-охотничьи можно добавить в конце приготовления 50 грамм качественной водки, если готовите первое для взрослых. Особенно вкусна она на костре, но и приготовленная в домашних условиях, она неимоверно вкусная!
Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы / Похлебки
Состав / Ингредиенты:
- Сердечки куриные 300 Грамм
- Печень куриная 200 Грамм
- Желудки куриные 250 Грамм
- Пшено 80 Грамм
- Картофель 1-2 Штук
- Приправа овощная 1 Ст. ложка
- Вода 800 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
76 ккал
Калорийность
5 г
Белки
4 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Юшка по-охотничьи в домашних условиях»
Подготовьте указанные ингредиенты. Лук, морковь и картофель очистите от кожуры и промойте в воде. Желудки очистите и промойте вместе с печенкой и сердечками.
Дольше всего готовятся желудки и сердечки — примерно 1 час. Поэтому добавьте их в казан или кастрюлю и залейте кипятком. Отварите в течение 1 часа, удалив образовавшуюся пену.
Промойте пшено в холодной воде несколько раз, пока она не станет прозрачной.
Нарежьте картофель средними кубиками и добавьте вместе с куриной печенью в бульон.
Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте в емкость.
Добавьте овощную приправу и соль, проварите все в течение 10 минут.
Попробуйте блюдо на вкус и выключите нагрев.
Разлейте в глубокие тарелки юшку по-охотничьи и подайте к столу горячей.