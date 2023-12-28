Описание приготовления:

В ароматную юшку по-охотничьи можно добавить в конце приготовления 50 грамм качественной водки, если готовите первое для взрослых. Особенно вкусна она на костре, но и приготовленная в домашних условиях, она неимоверно вкусная!

Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы / Похлебки

Состав / Ингредиенты:

Сердечки куриные 300 Грамм

Печень куриная 200 Грамм

Желудки куриные 250 Грамм

Пшено 80 Грамм

Картофель 1-2 Штук

Приправа овощная 1 Ст. ложка

Вода 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

76 ккал

Калорийность

5 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Юшка по-охотничьи в домашних условиях»

Подготовьте указанные ингредиенты. Лук, морковь и картофель очистите от кожуры и промойте в воде. Желудки очистите и промойте вместе с печенкой и сердечками.

Дольше всего готовятся желудки и сердечки — примерно 1 час. Поэтому добавьте их в казан или кастрюлю и залейте кипятком. Отварите в течение 1 часа, удалив образовавшуюся пену.

Промойте пшено в холодной воде несколько раз, пока она не станет прозрачной.

Нарежьте картофель средними кубиками и добавьте вместе с куриной печенью в бульон.

Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте в емкость.

Добавьте овощную приправу и соль, проварите все в течение 10 минут.

Попробуйте блюдо на вкус и выключите нагрев.

Разлейте в глубокие тарелки юшку по-охотничьи и подайте к столу горячей.