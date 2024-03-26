Нежная творожная запеканка. Самая полезная выпечка: удачный рецепт

Творожная запеканка достаточно древний рецепт, уходящий своими корнями в Древний Египет и Грецию. Однако, тогда запеканку готовили вовсе не из творога. Для рецепта использовали мягкие сыры, мед и фрукты. Смесь запекали в печи и получали ароматное сытное блюдо.
Творожная запеканка приобрела популярность в XVI веке на севере Европы. Тогда творог начал входить в повседневный рацион европейцев.
Благодаря множеству экспериментов с творогом, появилась привычная нам творожная запеканка. Больше всего в готовке запеканок преуспели французы. С их кулинаров пошел тренд на запеканки.
Приготовим нежную творожную запеканку в домашних условиях.
Ингредиенты для творожной запеканки:
- Творог — 500 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Манная крупа — 50 г;
- Сахар — 150 г;
- Ванилин — 1 г;
- Соль — щепотка;
- Сметана — 150 г;
- Изюм — 100 г;
- Курага — 100 г.
Приготовление творожной запеканки:
Вилкой разминаем творог до состояния кашицы, разбиваем туда яйца и высыпаем ванилин.
Высыпаем в творог манную крупу, перемешиваем компоненты.
Высыпаем в смесь сахарный песок, добавляем сметану и соль, взбиваем миксером до однородной массы. Промываем изюм и курагу, нарезаем курагу помельче.
Просушиваем сухофрукты и высыпаем в творожную массу, перемешиваем. Выкладываем творожную массу в форму для выпечки, выпекаем при 180 градусах до румяного коричневого цвета.
Украшать запеканку рекомендуется сахарной пудрой.
Это отличный вариант завтрака на каждый день.