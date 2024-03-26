Рецепт: Мясная подлива — для любого гарнира

Ингредиенты:
мясо — 500 гр;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 4 зуб.;
брусника моченая — 200 гр;
сметана — 1 ст.л.;
соевый соус — 1 ст.л.;
кетчуп — 1 ст.л.;
вода — 2 ст.л.
Способ приготовления: Сегодня решила поделиться с вами рецептом приготовления универсальной мясной подливы, которая подойдет для любого гарнира.
Подойдет любое мясо — у меня свинина, приблизительно полкило.
Также понадобятся лук и чеснок.
Стапливаем сало или внутренний жир, но можно делать и на растительном или сливочном масле.
Нарезаем мясо на кусочки.
Отправляем мясо в сковородку.
Очищаем лук и чеснок.
Нарезаем лук четверть кольцами.
Также я использовала свою маринованную бруснику
Также берем сметану.
Кетчуп или томатную пасту.
Обязательно соевый соус.
К бруснике отправляем ложку соевого соуса.
Добавляем ложку кетчупа.
К обжаренному мясу отправляем лук.
Тем временем продолжаем готовить соус.
Добавляем чеснок.
Сюда же ложку сметаны.
Перемешиваем все и добавляем к тушеному мясу с луком. Если надо добавляем воды.
Все перемешиваем и оставляем тушить минут 15.
Подаем с любым гарниром.
Например, фунчезу завариваем кипятком.
Поливаем подливой и подаем.
Также вот подаем с макаронами.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.