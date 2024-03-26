Рецепт: Мясная подлива — для любого гарнира

Ингредиенты:

мясо — 500 гр;

лук репчатый — 1 шт;

чеснок — 4 зуб.;

брусника моченая — 200 гр;

сметана — 1 ст.л.;

соевый соус — 1 ст.л.;

кетчуп — 1 ст.л.;

вода — 2 ст.л.

Способ приготовления: Сегодня решила поделиться с вами рецептом приготовления универсальной мясной подливы, которая подойдет для любого гарнира.

Подойдет любое мясо — у меня свинина, приблизительно полкило.

Также понадобятся лук и чеснок.

Стапливаем сало или внутренний жир, но можно делать и на растительном или сливочном масле.

Нарезаем мясо на кусочки.

Отправляем мясо в сковородку.

Очищаем лук и чеснок.

Нарезаем лук четверть кольцами.

Также я использовала свою маринованную бруснику

Также берем сметану.

Кетчуп или томатную пасту.

Обязательно соевый соус.

К бруснике отправляем ложку соевого соуса.

Добавляем ложку кетчупа.

К обжаренному мясу отправляем лук.

Тем временем продолжаем готовить соус.

Добавляем чеснок.

Сюда же ложку сметаны.

Перемешиваем все и добавляем к тушеному мясу с луком. Если надо добавляем воды.

Все перемешиваем и оставляем тушить минут 15.

Подаем с любым гарниром.

Например, фунчезу завариваем кипятком.

Поливаем подливой и подаем.

Также вот подаем с макаронами.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.