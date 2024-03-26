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Рецепт: Мясная подлива — для любого гарнира

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Рецепт: Мясная подлива — для любого гарнира

Ингредиенты:
мясо — 500 гр;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 4 зуб.;
брусника моченая — 200 гр;
сметана — 1 ст.л.;
соевый соус — 1 ст.л.;
кетчуп — 1 ст.л.;
вода — 2 ст.л.
Способ приготовления: Сегодня решила поделиться с вами рецептом приготовления универсальной мясной подливы, которая подойдет для любого гарнира.

Подойдет любое мясо — у меня свинина, приблизительно полкило.

Также понадобятся лук и чеснок.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Стапливаем сало или внутренний жир, но можно делать и на растительном или сливочном масле.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Нарезаем мясо на кусочки.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Отправляем мясо в сковородку.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Очищаем лук и чеснок.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Нарезаем лук четверть кольцами.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Также я использовала свою маринованную бруснику

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Также берем сметану.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Кетчуп или томатную пасту.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Обязательно соевый соус.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

К бруснике отправляем ложку соевого соуса.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Добавляем ложку кетчупа.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

К обжаренному мясу отправляем лук.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Тем временем продолжаем готовить соус.

Добавляем чеснок.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Сюда же ложку сметаны.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Перемешиваем все и добавляем к тушеному мясу с луком. Если надо добавляем воды.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Все перемешиваем и оставляем тушить минут 15.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Подаем с любым гарниром.

Например, фунчезу завариваем кипятком.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Поливаем подливой и подаем.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Также вот подаем с макаронами.

Рецепт: Мясная подлива - для любого гарнира

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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