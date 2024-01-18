Нежные и ароматные. Итальянские пирожные Соффиони

Пирожные в отличие от тортов, не были одним из первых видов десертов, приготовленных людьми. История появления пирожных, началась 2000 лет назад. Первые пирожные были примитивными, поэтому история почти не сохранила данных рецептов.

Настоящий расцвет сладкой выпечки произошел в XVII веке. Тогда в европейских кулинарных книгах можно было найти 3 первых способа приготовления пирожных. В основном, эти рецепты предназначались для праздничного королевского и императорского столов.

Сейчас пирожных в кулинарии много на разный вкус. Но, стоит быть избирательными, чтобы не расстраиваться в невкусных десертах. Попробуем приготовить самостоятельно итальянские пирожные.

Ингредиенты теста для итальянских пирожных:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

масло растительное — 50 г;

мука — 250 г;

разрыхлитель — ½ ч.л.

Ингредиенты для крема:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

рикотта — 400 г;

сахар — 120 г;

цедра лимона;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление итальянских пирожных:

В миску с яйцами высыпаем соль, классический и ванильный сахар, смешиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло, просеиваем муку и разрыхлитель.

Сперва лопаткой, затем руками замешиваем однородное мягкое тесто. Накрываем тесто целлофаном и отправляем в холодильник на 20 минут.

Для начинки смешиваем в отдельной таре яйца с солью, сахаром, рикоттой, цедрой и соком лимона. Взбиваем компоненты миксером до однородной кремовой массы.

Тесто делим на 2 одинаковые части. Раскатываем тесто в пласты толщиной 5-6 мм и диаметром 20х30 см. Делим пласты на квадраты 10х10 см.

Выкладываем квадраты в формы для кексов, стараемся распределить по стенкам и дну.

Уголки квадратов должны слегка торчать из форм.

Выкладываем внутрь начинку, загибаем уголки внутрь.

Выпекаем пирожные при 180 градусах 40 минут.

Это пирожное называется Соффиони, оно имеет заметные нотки цитрусов. После приготовления можно посыпать пирожное сахарной пудрой.