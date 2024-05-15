Описание приготовления:

Рецепт теста в данном случае универсальный. Из него можно приготовить не только пирожки, но и пироги, рулеты, булочки. Из данного количества продуктов получается 13 пирожков среднего размера. По желанию можно уменьшить размер выпечки, сделать пирожки меньше.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 300 Миллилитров (3,2% жирности)

Мука 600 Грамм

Яйца 2 Штуки (в тесто)

Яйца вареные 6 Штук

Зеленый лук 1 Пучок

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 4 Ст. ложки

Масло растительное 130 Миллилитров

Дрожжи 30 Грамм (живые)

Кунжут 1 Ст. ложка

Желток для смазки 1 Штука

Количество порций 13

Калорийность

131 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с зеленым луком и яйцом в духовке»

Для начала подготовьте опару для теста. Молоко подогрейте в микроволновой печи в течение 30 секунд, для того чтобы активировать дрожжи. Муку просейте и возьмите из общего количества 6 ст.л. Если используете сухие дрожжи, уменьшите количество в три раза т.е. 10 граммов будет достаточно. Размешайте в теплом молоке сахар с дрожжами, добавьте муку. Перемешайте смесь венчиком и накройте пищевой пленкой. Оставьте опару в теплом месте для подъема.

Когда опара будет готова, соедините ее с оставшимися компонентами теста: растительным маслом, солью, яйцами и мукой.

Целесообразно замешивать тесто в кухонной машине, но можно сделать это и руками. В дежу комбайна переложите опару, муку. Влейте растительное масло. Яйца смешайте с солью и добавьте в тесто.

Готовое тесто получается мягким, упругим, не липким. Скатайте тесто в шар. Выложите в миску и накрыв пленкой оставьте в теплом месте, минут на 30-40.

Пока подходит тесто, займитесь приготовлением начинки. Для начинки отварите яйца в течение 5-7, переложите в холодную воду и остудите. Измельчите большой пучок зеленого лука и соедините с рублеными яйцами. Начинку посолите и перемешайте.

Начинка и тесто для приготовления пирожков готовы.

Тесто разделите на кусочки по 80 граммов. Каждый кусочек теста скатайте в шар и выложите на доску, прикрыв кухонной салфеткой, чтобы не заветрилось.

Каждый шарик теста раскатайте в лепешку и в центр выложите порцию яичной начинки. Закрепите края теста, формируя пирожок желаемой формы.

Готовые изделия переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте противень салфеткой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Смажьте пирожки смесью яичного желтка и воды. Присыпьте верх пирожков семенем кунжута.

Выпекайте пирожки в духовке, разогретой до 170-180 градусов до аппетитного подрумянивания.

Пирожки готовы. Приятного аппетита!