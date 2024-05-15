Описание приготовления:
Рецепт теста в данном случае универсальный. Из него можно приготовить не только пирожки, но и пироги, рулеты, булочки. Из данного количества продуктов получается 13 пирожков среднего размера. По желанию можно уменьшить размер выпечки, сделать пирожки меньше.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров (3,2% жирности)
- Мука 600 Грамм
- Яйца 2 Штуки (в тесто)
- Яйца вареные 6 Штук
- Зеленый лук 1 Пучок
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 4 Ст. ложки
- Масло растительное 130 Миллилитров
- Дрожжи 30 Грамм (живые)
- Кунжут 1 Ст. ложка
- Желток для смазки 1 Штука
Количество порций 13
Калорийность
131 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с зеленым луком и яйцом в духовке»
Для начала подготовьте опару для теста. Молоко подогрейте в микроволновой печи в течение 30 секунд, для того чтобы активировать дрожжи. Муку просейте и возьмите из общего количества 6 ст.л. Если используете сухие дрожжи, уменьшите количество в три раза т.е. 10 граммов будет достаточно. Размешайте в теплом молоке сахар с дрожжами, добавьте муку. Перемешайте смесь венчиком и накройте пищевой пленкой. Оставьте опару в теплом месте для подъема.
Когда опара будет готова, соедините ее с оставшимися компонентами теста: растительным маслом, солью, яйцами и мукой.
Целесообразно замешивать тесто в кухонной машине, но можно сделать это и руками. В дежу комбайна переложите опару, муку. Влейте растительное масло. Яйца смешайте с солью и добавьте в тесто.
Готовое тесто получается мягким, упругим, не липким. Скатайте тесто в шар. Выложите в миску и накрыв пленкой оставьте в теплом месте, минут на 30-40.
Пока подходит тесто, займитесь приготовлением начинки. Для начинки отварите яйца в течение 5-7, переложите в холодную воду и остудите. Измельчите большой пучок зеленого лука и соедините с рублеными яйцами. Начинку посолите и перемешайте.
Начинка и тесто для приготовления пирожков готовы.
Тесто разделите на кусочки по 80 граммов. Каждый кусочек теста скатайте в шар и выложите на доску, прикрыв кухонной салфеткой, чтобы не заветрилось.
Каждый шарик теста раскатайте в лепешку и в центр выложите порцию яичной начинки. Закрепите края теста, формируя пирожок желаемой формы.
Готовые изделия переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте противень салфеткой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Смажьте пирожки смесью яичного желтка и воды. Присыпьте верх пирожков семенем кунжута.
Выпекайте пирожки в духовке, разогретой до 170-180 градусов до аппетитного подрумянивания.
Пирожки готовы. Приятного аппетита!