Нежный рулет с вареньем: выручает всегда. Экономичный рецепт за 25 минут

Десерт в виде рулета считается одной из самых распространенных сладостей на корпоративы и детские утренники. Как минимум, эта статистика была актуальна в период с 2010 по 2020 года.

Существуют разные виды рулетов. Например, бисквитный рулет — это классический вариант, который готовится на основе бисквитного теста с добавлением сахара, яиц и муки. Начинка может быть любой, например, крем из взбитых сливок или сгущенного молока.

Рулет с маком — это десерт, который готовится с использованием маковой начинки. Она придаёт выпечке особый вкус и аромат. Тесто может быть бисквитным или слоёным.

Также есть творожные, шоколадные, кофейные рулеты. Расскажем, как приготовить рулет с вареньем.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

желток — шт.;

сахарная пудра — 90 г;

масло сливочное мягкое — 110 г;

цедра лимона;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

варенье — 6 ст.л.

Приготовление рулета с вареньем:

Разбиваем в миску яйцо, добавляем желток и сахарную пудру, смешиваем. Кладем в массу сливочное масло, продолжаем перемешивать ингредиенты.

Натираем цедру лимона, добавляем ее в смесь из яиц и масла. Просеиваем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Убираем тесто в холодильник на полчаса, не забываем накрыть его пищевой пленкой. Делим тесто на две части, раскатываем в пласты. Смазываем каждую лепешку вареньем.

Сворачиваем пласты в рулеты начинкой внутрь.

Кладем рулеты на противень, застеленный пергаментом, прокалываем верхушки вилкой.

Выпекаем рулеты при 170 градусах 25-30 минут.

После приготовления можно посыпать рулеты сахарной пудрой. Также цедру лимона в рецепте можно заменить на цедру апельсина.