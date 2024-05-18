Рецепт: Пасхальные куличи «Краффины» — Оригинальные пасхальные мини-краффины в домашних условиях из дрожжевого теста, пошаговый рецепт

Ингредиенты:

молоко — 1 литр;

масло сливочное — 250 г;

крупа манная — 1600 г;

дрожжи быстродействующие — 15 г;

сахар — 2 стакана;

ванилин карамельный — 2 пакетика;

корица молотая с сахаром — 3 ст.л.;

шоколадные капли — 2 ст.л.

Способ приготовления: Пасхальные краффины — оригинальные куличи из дрожжевого теста со слоистой текстурой, рецепт которых так популярен сейчас в интернете.

Можно испечь большой пасхальный кулич Краффин, Рецепт здесь.

А можно делать миниатюрные куличи-краффины, можно потренироваться, так сказать, на маленьких куличиках, если страшно сразу делать большой краффин:)

Сразу скажу, краффин с цукатами будет смотреться гораздо ярче и интереснее, но у меня их не было, я сделала краффины с шоколадными каплями, тоже смотрятся красиво в разрезе. У меня получилось четыре небольших краффина, они как большие булки.

Выпекать краффины будем из дрожжевого теста на молоке, подробный рецепт здесь.

Расписывать, как делать дрожжевое тесто, не буду. Уж если вы взялись за краффин, то тесто делать наверняка умеете:)

Оставляем тесто в теплом месте для расстойки примерно на час-полтора. Подошедшее тесто обминаем.

И формируем небольшие колобки.

Каждый колобок раскатываем в небольшой пласт толщиной не менее 5 мм. И посыпаем молотой корицей с сахаром.

Затем на каждый кусочек теста насыпаем шоколадные капли.

Каждый кусочек теста сворачиваем в рулетик, как следует закрепляем шов и края, формируем небольшие продолговатые батончики.

Теперь каждый батончик надрезаем, но не до конца. Разрезаем острым ножом, предварительно смоченнвм в воде, или можно смазать лезвие маслом.

Одну часть теста выворачиваем наружу.

Потом так же поступаем и со второй частью теста, получается вот такая завитушка.

Теперь одну завитушку нужно уложить поверх другой, а хвостик (та часть теста, что осталась в середине) нужно спрятать между ними.

И получится у нас вот такая многослойный фигура. Даже в сыром виде она смотрится красиво.

Осторожно, чтобы не помять, перекладываем наше изделие в форму, смазанную сливочным маслом.

Теперь сворачиваем аналогичным образом все краффины и раскладываем по формочкам. Видно, что каждый куличик получается особенным и неповторимым, хотя вроде бы проводишь с ними одинаковые действия.

Накрываем чистой тканью или пищевой плёнкой и оставляем для подъёма в теплом месте.

Когда тесто увеличится в объёме минимум в два раза, можно ставить формы в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекаем краффины около 15-20 минут.

Готовые краффины вынимаем из духовки и оставляем на столе минут на пять прямо в формах, затем можно аккуратно доставать из формочек наши куличики.

Фотографировать можно каждый куличик в отдельности, каждый из них красив по-своему.

Никакой глазурью покрывать куличи я не стала, они красивы сами по себе. Краффины можно печь с корицей, можно с изюмом или другими сухофруктами, можно с цукатами, будет вообще очень красиво.

В следующем году обязательно повторю ещё, а пока в первый раз у меня вот такие краффины с корицей и шоколадными каплями.

С корицей тоже интересный рисунок получается между слоями.

Так выглядят мои мини-краффины в разрезе, пропеклись отлично, много времени им не нужно.

Получились пышные и мягкие куличики с ароматом корицы.

Время приготовления: 40 мин.