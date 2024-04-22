Нежный суп-пюре из кабачков. Как приготовить его вкусным без мяса

Суп-пюре — это густой суп, в котором ингредиенты после приготовления перетираются в однородную массу.

Суп-пюре появился во Франции в XVII–XVIII веках. Изначально его готовили на основе овощного или лукового бульона. В него добавляли подсушенные кусочки хлеба и протёртый картофель. Позже в суп-пюре стали добавлять молоко или сливки, что сделало его более густым и нежным по консистенции.

В настоящее время существует множество рецептов супов-пюре: грибные, овощные, мясные, рыбные и другие. Они популярны во многих кухнях мира. Например, актуален суп пюре из кабачков, приготовим его вместе.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.;

Картофель – 2 шт.;

Лук – 2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Чеснок – 3 зубчика;

Плавленый сырок сливочный – 1 шт.;

Вода – 600 мл;

Растительное масло;

Соль — ½ ч.л.

Ингредиенты для сухариков:

Батон – 100 г;

Растительное масло – 20 мл;

Паприка – ½ ч.л.;

Прованские травы – ½ ч.л.;

Соль – ½ ч.л.;

Чеснок – 2 зубчика.

Приготовление супа пюре из кабачков:

Нарезаем мелко лук, шинкуем чеснок и обжариваем до прозрачности в кастрюле вместе с растительным маслом. Натираем на крупной терке морковь, режем небольшим кубиком очищенный картофель.

Выкладываем картофель и морковь к луку, смешиваем и готовим до мягкости моркови. В это время нарезаем очищенный кабачок маленькими кубиками и кладем к остальным овощам.

Вливаем к овощам воду так, чтобы она не покрывала их полностью, варим. Нарезаем на маленькие кубики хлеб, оставляем только мякиш.

Смешиваем в хлебных кубиках паприку, прованские травы и соль, добавляем пропущенный через пресс чеснок. Вливаем масло к хлебу и перемешиваем.

Высыпаем кубики хлеба на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 150 градусах 5 минут. Натираем на мелкой терке сыр и добавляем его в суп, солим и перчим, под крышкой варим 5 минут.

Далее погружным блендером взбиваем суп до состояния пюре.

Подавать суп из кабачков лучше с теплыми сухариками. Также суп часто посыпают зеленью для более насыщенного вкуса.