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Глянцевая шоколадная глазурь для торта

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Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Описание приготовления:

Глазурь готовится совсем несложно, но нужно будет время для ее стабилизации. Лучше всего эта глазурь подойдет для муссовых тортов, для других покрытий глазурь нужно остудить, а торты немного подморозить. Глюкозный сироп можно заменить на инвертный сироп, сгущенное молоко берите только хорошего качества. Чтобы при взбивании не образовывались пузырики воздуха, держите погружной блендер под углом 45 градусов.
Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Шоколад 75 Грамм (горький)
  • Сироп глюкозы 75 Грамм
  • Сахар 75 Грамм
  • Сгущенка 50 Грамм
  • Желатин 5 Грамм
  • Вода 67 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

539 ккал

Калорийность

6 г

Белки

35 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глянцевая шоколадная глазурь для торта»

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления глянцевой шоколадной глазури для торта.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

В 30 мл. холодной, кипяченой воды замочите желатин на 30 минут или согласно инструкции на упаковке.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

В кастрюлю с толстым дном налейте глюкозный сироп, оставшуюся воду и всыпьте сахар. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения, перемешивая.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Шоколад мелко порубите и выложите в высокий стакан для взбивания. Добавьте к шоколаду сгущенное молоко.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Влейте к шоколаду со сгущенкой набухший желатин и горячую сахарную массу. Все пробейте блендером до однородной массы.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Процедите шоколадную массу через мелкое сито 2-3 раза.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Выложите на глазурь пленку в контакт. Она должна лежать на поверхности глазури.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

С готовой глазури снимите пленку. Растопите глазурь на водяной бане. Пробейте массу погружным блендером и процедите через мелкое сито.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Готовую шоколадную глазурь сразу выливайте на замороженный муссовый торт, который стоит на решетке.

Глянцевая шоколадная глазурь для торта

Приятного применения!

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