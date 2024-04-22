Описание приготовления:

Глазурь готовится совсем несложно, но нужно будет время для ее стабилизации. Лучше всего эта глазурь подойдет для муссовых тортов, для других покрытий глазурь нужно остудить, а торты немного подморозить. Глюкозный сироп можно заменить на инвертный сироп, сгущенное молоко берите только хорошего качества. Чтобы при взбивании не образовывались пузырики воздуха, держите погружной блендер под углом 45 градусов.

Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Шоколад 75 Грамм (горький)

Сироп глюкозы 75 Грамм

Сахар 75 Грамм

Сгущенка 50 Грамм

Желатин 5 Грамм

Вода 67 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

539 ккал

Калорийность

6 г

Белки

35 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глянцевая шоколадная глазурь для торта»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления глянцевой шоколадной глазури для торта.

В 30 мл. холодной, кипяченой воды замочите желатин на 30 минут или согласно инструкции на упаковке.

В кастрюлю с толстым дном налейте глюкозный сироп, оставшуюся воду и всыпьте сахар. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения, перемешивая.

Шоколад мелко порубите и выложите в высокий стакан для взбивания. Добавьте к шоколаду сгущенное молоко.

Влейте к шоколаду со сгущенкой набухший желатин и горячую сахарную массу. Все пробейте блендером до однородной массы.

Процедите шоколадную массу через мелкое сито 2-3 раза.

Выложите на глазурь пленку в контакт. Она должна лежать на поверхности глазури.

С готовой глазури снимите пленку. Растопите глазурь на водяной бане. Пробейте массу погружным блендером и процедите через мелкое сито.

Готовую шоколадную глазурь сразу выливайте на замороженный муссовый торт, который стоит на решетке.

Приятного применения!