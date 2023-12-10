Портал про города-курорты | Perekop

Новогодняя классика, которая никогда не устареет: традиционный рецепт Оливье

На чтение: 1 минута
Новогодняя классика, которая никогда не устареет: традиционный рецепт Оливье

Популярному салату Оливье исполнилось уже более 160 лет. За это время он стал любимым блюдом многих поколений украинцев.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот бюджетный и вкусный салат стал классикой новогоднего стола. Несмотря на то, что есть множество версий приготовления Оливье, мы предлагаем сделать традиционную с вареной колбасой.

Обязательно попробуйте Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным

Рецепт классического Оливье

  • Врем: 55 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 2 морковки;
– 400 граммов вареной колбасы;
– 5 соленых огурцов;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– 300 граммов майонеза;
– 400 граммов зеленого горошка;
– соль, перец, зелень по вкусу.

Новогодняя классика, которая никогда не устареет: традиционный рецепт Оливье

Оливье можно подавать даже в тарталетках / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Вымытые картофель, морковь и яйца отварите и охладите. Картошку лучше варить заранее, так будет легче ее нарезать.
  2. Очистите овощи и яйца. Нарежьте картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца и лук кубиками.
  3. Добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
  4. Украсьте салат зеленью и подавайте.

Ищете рецепт салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Грибную поляну». Ее внешний вид удивит гостей.

Что будем искать? Например,Человек