ГлавнаяРецептыНовогодняя классика, которая никогда не устареет: традиционный рецепт Оливье Новогодняя классика, которая никогда не устареет: традиционный рецепт Оливье На чтение: 1 минута Популярному салату Оливье исполнилось уже более 160 лет. За это время он стал любимым блюдом многих поколений украинцев. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот бюджетный и вкусный салат стал классикой новогоднего стола. Несмотря на то, что есть множество версий приготовления Оливье, мы предлагаем сделать традиционную с вареной колбасой. Обязательно попробуйте Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт классического Оливье Врем: 55 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 6 картофелин; – 2 морковки; – 400 граммов вареной колбасы; – 5 соленых огурцов; – 4 яйца; – 1 луковица; – 300 граммов майонеза; – 400 граммов зеленого горошка; – соль, перец, зелень по вкусу. Оливье можно подавать даже в тарталетках / Фото Depositphotos Приготовление: Вымытые картофель, морковь и яйца отварите и охладите. Картошку лучше варить заранее, так будет легче ее нарезать. Очистите овощи и яйца. Нарежьте картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца и лук кубиками. Добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Украсьте салат зеленью и подавайте. Ищете рецепт салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Грибную поляну». Ее внешний вид удивит гостей. Поделитесь с друзьями