Времени на приготовление мало: рецепт наливки «100 листов»

Для приготовления этого напитка понадобится листья смородины, вишни и малина. Наливка имеет просто невероятный вкус, а еще мало кто угадает ее состав.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот напиток сочетает в себе легкость приготовления, замечательный запах и неповторимый вкус. Ягоды черноплодной рябины, листья вишни, малины и черной смородины – настоящий витаминный концентрат с тонким ягодным ароматом.

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Наливка с листьями вишни, малины и черной смородины

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 33 листа черной смородины;

– 33 листа вишни;

– 33 листа малины;

– 1 стакан ягод черноплодной рябины;

– 1 стакан сахара;

– 500 миллилитров водки;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

Тщательно промойте все листья и ягоды, положите их в большую кастрюлю. Налить 800 миллилитров воды, закрыть крышкой и ставить на слабый огонь. Довести до кипения и варить около 30 минут. После варки остудите бульон и процедите через сито, прижимая листья и ягоды ложкой, чтобы выжать максимум жидкости. Выбросьте остатки листьев и ягод, поскольку они больше не нужны. К полученной жидкости добавьте сахар и лимонную кислоту. Нагрейте слегка, чтобы они растворились. Добавьте водку в остывший отвар. Процедите напиток через несколько слоев марли, чтобы удалить возможный осадок, сделав напиток не только вкуснее, но и эстетически привлекательным.

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