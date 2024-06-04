ГлавнаяРецептыВремени на приготовление мало: рецепт наливки «100 листов» Времени на приготовление мало: рецепт наливки «100 листов» На чтение: 1 минута Для приготовления этого напитка понадобится листья смородины, вишни и малина. Наливка имеет просто невероятный вкус, а еще мало кто угадает ее состав. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот напиток сочетает в себе легкость приготовления, замечательный запах и неповторимый вкус. Ягоды черноплодной рябины, листья вишни, малины и черной смородины – настоящий витаминный концентрат с тонким ягодным ароматом. Интересно Клубника в собственном соку: незаменимый рецепт на зиму Наливка с листьями вишни, малины и черной смородины Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 33 листа черной смородины; – 33 листа вишни; – 33 листа малины; – 1 стакан ягод черноплодной рябины; – 1 стакан сахара; – 500 миллилитров водки; – 1 чайная ложка лимонной кислоты. Приготовление: Тщательно промойте все листья и ягоды, положите их в большую кастрюлю. Налить 800 миллилитров воды, закрыть крышкой и ставить на слабый огонь. Довести до кипения и варить около 30 минут. После варки остудите бульон и процедите через сито, прижимая листья и ягоды ложкой, чтобы выжать максимум жидкости. Выбросьте остатки листьев и ягод, поскольку они больше не нужны. К полученной жидкости добавьте сахар и лимонную кислоту. Нагрейте слегка, чтобы они растворились. Добавьте водку в остывший отвар. Процедите напиток через несколько слоев марли, чтобы удалить возможный осадок, сделав напиток не только вкуснее, но и эстетически привлекательным. Это такая вкуснятина: как приготовить сочный шашлык. Поделитесь с друзьями