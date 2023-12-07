ГлавнаяРецептыОдин ингредиент изменит все: оригинальный рецепт любимого винегрета на Новый год Один ингредиент изменит все: оригинальный рецепт любимого винегрета на Новый год На чтение: 2 минуты Винегрет – это один из самых любимых салатов украинцев из корнеплодов. Чаще всего его готовят в холодные месяцы, когда сезон свежих овощей уже прошел, а свекла, морковь и картофель до сих пор доступны. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Несмотря на свою простоту, винегрет может прекрасно украсить праздничный стол. В этом году можете попробовать приготовить не классический салат, а с приправой на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса. Попробуйте также Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый киш с курицей и сыром Винегрет с заправкой: пошаговый рецепт Время: 1 час 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 отварных картофелины; – 1 большая отварная морковь; – 2 отварных свеклы; – 1 столовая ложка американской горчицы; – 1 столовая ложка винного уксуса; – 4 столовые ложки оливкового масла; – 250 граммов белой консервированной фасоли; – 2 чайные ложки смеси трав; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Очистите от кожуры отварную крупную морковку и 2 картофеля. Нарежьте их большими кубиками. Отварную свеклу также очистите и нарежьте. Из банки консервированной фасоли слейте жидкость и высыпьте ее в большую миску. Выложите в миску 1 столовую ложку американской горчицы и тонкой струйкой влейте 4 столовые ложки оливкового масла, перемешивая венчиком. Добавьте 1 столовую ложку винного уксуса, щепотку соли и еще раз тщательно перемешайте. Переложите в фасоль все нарезанные овощи и добавьте 2 чайные ложки смеси сухих трав. Заправьте винегрет соусом и перемешайте. Попробуйте и добавьте соли и перца по вкусу, если нужно. Ищете рецепт вкусного салата для праздничного стола? Просмотрите нашу специальную подборку к Новому году – вам понравится. Поделитесь с друзьями