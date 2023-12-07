Один ингредиент изменит все: оригинальный рецепт любимого винегрета на Новый год

Винегрет – это один из самых любимых салатов украинцев из корнеплодов. Чаще всего его готовят в холодные месяцы, когда сезон свежих овощей уже прошел, а свекла, морковь и картофель до сих пор доступны.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Несмотря на свою простоту, винегрет может прекрасно украсить праздничный стол. В этом году можете попробовать приготовить не классический салат, а с приправой на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса.

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Винегрет с заправкой: пошаговый рецепт

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 отварных картофелины;

– 1 большая отварная морковь;

– 2 отварных свеклы;

– 1 столовая ложка американской горчицы;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 250 граммов белой консервированной фасоли;

– 2 чайные ложки смеси трав;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите от кожуры отварную крупную морковку и 2 картофеля. Нарежьте их большими кубиками. Отварную свеклу также очистите и нарежьте. Из банки консервированной фасоли слейте жидкость и высыпьте ее в большую миску. Выложите в миску 1 столовую ложку американской горчицы и тонкой струйкой влейте 4 столовые ложки оливкового масла, перемешивая венчиком. Добавьте 1 столовую ложку винного уксуса, щепотку соли и еще раз тщательно перемешайте. Переложите в фасоль все нарезанные овощи и добавьте 2 чайные ложки смеси сухих трав. Заправьте винегрет соусом и перемешайте. Попробуйте и добавьте соли и перца по вкусу, если нужно.

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