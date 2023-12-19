Портал про города-курорты | Perekop

«Битые огурцы»: рецепт хрустящей закуски из свежих овощей в маринаде

На чтение: 1 минута
«Битые огурцы»: рецепт хрустящей закуски из свежих овощей в маринаде

Такая закуска отлично подойдет для стола с постным меню.

Огурцы в любом виде – свежие, соленые, маринованные – популярная закуска на любом столе. Они хорошо идут под жареную картошку и с таким же успехом разлетаются на праздничном столе. Рекомендуем вам приготовить очень оригинальную закуску под названием «Битые огурцы». Готовится она очень просто и съедается очень просто. Рецептом этой закуски поделились в кулинарном блоге «Рецепты каждый день».

Битые огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы свежие – 500 гр;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • чили – по вкусу;
  • рисовый уксус – 2 ст. л;
  • соевый соус – 2 ст. л;
  • сахар – 2 ч. л;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • соль – по вкусу;
  • кунжут – 2 ч. л;
  • кинза – пучок.

Способ приготовления:

Огурцы помыть, разрезать вдоль пополам. Деревянной скалкой как следует отбить огурцы так, чтобы они потрескались: благодаря образовавшимся трещинам маринад мгновенно проникнет внутрь овощей.

Далее огурцы необходимо нарезать наискосок кусочками и переложить в салатную миску. К огурцам добавить соль, сахар, уксус, соевый соус, перемешать. Дать огурцам постоять минут 10.

Мелко нарубить чеснок, кинзу и острый перец. Отправить их в салатник к огурцам, добавить кунжут, перемешать, заправить растительным маслом.

Невероятно вкусная закуска готова!

Ранее Фокус писал, как приготовить на закуску фаршированные шампиньоны с пармезаном.

Что будем искать? Например,Человек