«Битые огурцы»: рецепт хрустящей закуски из свежих овощей в маринаде

Такая закуска отлично подойдет для стола с постным меню.
Огурцы в любом виде – свежие, соленые, маринованные – популярная закуска на любом столе. Они хорошо идут под жареную картошку и с таким же успехом разлетаются на праздничном столе. Рекомендуем вам приготовить очень оригинальную закуску под названием «Битые огурцы». Готовится она очень просто и съедается очень просто. Рецептом этой закуски поделились в кулинарном блоге «Рецепты каждый день».
Битые огурцы
Ингредиенты:
- огурцы свежие – 500 гр;
- чеснок – 4 зубчика;
- чили – по вкусу;
- рисовый уксус – 2 ст. л;
- соевый соус – 2 ст. л;
- сахар – 2 ч. л;
- растительное масло – 2 ст. л;
- соль – по вкусу;
- кунжут – 2 ч. л;
- кинза – пучок.
Способ приготовления:
Огурцы помыть, разрезать вдоль пополам. Деревянной скалкой как следует отбить огурцы так, чтобы они потрескались: благодаря образовавшимся трещинам маринад мгновенно проникнет внутрь овощей.
Далее огурцы необходимо нарезать наискосок кусочками и переложить в салатную миску. К огурцам добавить соль, сахар, уксус, соевый соус, перемешать. Дать огурцам постоять минут 10.
Мелко нарубить чеснок, кинзу и острый перец. Отправить их в салатник к огурцам, добавить кунжут, перемешать, заправить растительным маслом.
Невероятно вкусная закуска готова!
Ранее Фокус писал, как приготовить на закуску фаршированные шампиньоны с пармезаном.