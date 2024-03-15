Огромная миска за 50 гривен: готовим культовую намазку «Белочка»

Намазку «Белочка», пожалуй, любят все. Хоть она и бюджетная, но очень вкусная.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«Белочка» – очень проста в приготовлении. Также она известна как еврейская закуска или еврейская намазка.

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Намазка с плавленым сыром и чесноком

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 плавленых сырка;

– 3 яйца;

– 2 зубчика чеснока;

– 10 граммов зеленого лука;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите в подсоленной воде вкрутую. На это уйдет 8 – 10 минут после закипания воды. Чеснок почистьте и измельчите. На средней терке натрите охлажденные вареные яйца, а на мелкой – плавленые сырки. Смешайте сырки, яйца и измельченный чеснок. Заправьте блюдо майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Готовую закуску подавайте на гренках, тостах или в лаваше. Также «Белочку» можно есть самостоятельно, как салат.

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