ГлавнаяРецептыОгромная миска за 50 гривен: готовим культовую намазку «Белочка» Огромная миска за 50 гривен: готовим культовую намазку «Белочка» На чтение: 1 минута Намазку «Белочка», пожалуй, любят все. Хоть она и бюджетная, но очень вкусная. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ «Белочка» – очень проста в приготовлении. Также она известна как еврейская закуска или еврейская намазка. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Намазка с плавленым сыром и чесноком Время: 15 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 2 плавленых сырка; – 3 яйца; – 2 зубчика чеснока; – 10 граммов зеленого лука; – 2 столовые ложки майонеза; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Яйца отварите в подсоленной воде вкрутую. На это уйдет 8 – 10 минут после закипания воды. Чеснок почистьте и измельчите. На средней терке натрите охлажденные вареные яйца, а на мелкой – плавленые сырки. Смешайте сырки, яйца и измельченный чеснок. Заправьте блюдо майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Готовую закуску подавайте на гренках, тостах или в лаваше. Также «Белочку» можно есть самостоятельно, как салат. Любите намазки? Узнайте, с чем правильно есть арахисовую пасту. Поделитесь с друзьями