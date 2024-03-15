Описание приготовления:
Сытные и горячие блины получаются тонкими и нежными, а начинка ароматная и очень вкусная! Капуста придаёт им особую сочность. Подать блинчики можно на завтрак или в качестве сытного перекуса в течение дня, да и гостям их поставить будет не стыдно. Мало кто сможет отказаться и устоять от румяных и аппетитных поджаристых блинчиков! Рецепт пригодится и на Масленицу, и при окончании поста, если вы постились — в Светлую Пасхальную неделю. Идеальная выпечка для любой ситуации!
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Выпечка / Блины / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Мука 100 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Молоко 250 Миллилитров
- Сахар 1 Чайная ложка
- Растительное масло 3 Ст. ложки (в тесто + для жарки)
- Соль 1/3 Чайных ложки (в тесто + для начинки)
- Капуста 400 Грамм
- Фарш 200 Грамм
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Специи По вкусу
Количество порций 11
Калорийность
142 ккал
Калорийность
5 г
Белки
9 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блинчики с мясом, морковью и капустой»
Подготовьте все ингредиенты. Фарш можно взять любой, у меня из свинины.
Сначала приготовьте тесто для блинчиков. Соедините молоко, муку, яйца и растительное масло. Добавьте соль и сахар по вкусу.
Перемешайте до однородного состояния и оставьте на кухонном столе на 15 минут.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью на сильном огне до мягкости.
Добавьте тонко нашинкованную капусту и обжарьте на сильном огне, часто перемешивая, до мягкости и неоднородной поджаристости, около 7-10 минут.
Затем добавьте фарш, соль и специи по вкусу. Обжаривайте, разбивая крупные комочки фарша, ещё примерно 7-10 минут (до готовности фарша).
Блинчики можете приготовить параллельно, пока готовится начинка или после, пока начинка немного остывает. Готовые блины складывайте стопочкой, у меня получилось 11 штук. Начинки как раз хватает на это количество.
На край блина выложите примерно 1-2 ст. ложки капустно-мясной начинки.
Подверните края с двух сторон.
И сверните блинчик рулетом.
Таким же образом сверните остальные блины. Перед подачей к столу блинчики лучше обжарить с двух сторон на сале или растительном масле — так они будут ещё вкуснее и аппетитнее!
Блинчики с мясом, морковью и капустой готовы. Подавать их лучше в горячем виде. Приятного аппетита!