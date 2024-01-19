Оладьи жарю только на кефире и других рецептов не признаю. Идеальные кефирные оладьи — 5 хитростей

Не всегда оладьи у кулинаров получаются пышными и мягкими. Нередко можно встретить людей, которые жалуются на разные рецепты оладий. Возможно, стоит рассказать про некоторые хитрости при готовке этого незамысловатого блюда.

Хитрость №1. Кефир для оладий должен быть комнатной температуры и не особо кислый. При холодном кефире оладьи не получатся такими мягкими, как многим бы хотелось. Не важно, какой жирности будет кефир. Следить стоит лишь за температурой. Кислотность кефира можно регулировать самостоятельно.

Хитрость №2. Пышность и высота оладий зависит от того, насколько густое тесто. Дело в том, что из-за жидкого теста оладьи не поднимаются. Стоит регулировать этот момент при помощи муки. Добавляем муку постепенно и добиваемся умеренной вязкости.

Хитрость №3. При добавлении соды в кефир стоит использовать гашеную соду. Иначе сода будет размягчать белок и лишит кефир кислотности, что скажется на пышности изделий. При этом добавлять много гашеной соды в тесто нельзя. Иначе пышные оладьи мгновенно опадут и станут плоскими.

Гасить соду надо в тесте, иначе реакция теряет смысл. Не забываем также оставлять тесто на 10-15 минут, чтобы клейковина успела разбухнуть.

Хитрость №4. Не стоит добавлять в тесто много яиц, иначе оладьи будут низкими. Аналогичная ситуация с сахаром. Из-за карамелизации, сахар сделает тесто более плотным, что скажется на пышности. Лучше подавать оладьи со сладкими начинками, например, медом и вареньем уже после приготовления.

Хитрость №5. Можно добавлять растительное масло в тесто. Это сделает оладьи более пышными и пористыми. При этом оладьи не будут вбирать в себя масло со сковороды при жарке.

Ингредиенты для оладий:

кефир — 500 мл;

мука — 400 г;

сода — ч.л.;

сахар — ст.л.;

соль — щепотка;

растительное масло — ⅔ ст.л.

Приготовление оладий:

В миску с теплым кефиром разбиваем яйцо, смешиваем компоненты. Высыпаем в кефир соль, соду и сахар, перемешиваем до растворения песчинок.

Высыпаем в кефир муку постепенно до достижения вязкой консистенции. Тесто должно лениво сползать с ложки. Вливаем в тесто растительное масло, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут.

В сковороде с небольшим количеством масла обжариваем оладьи. Со второй стороны обжариваем под крышкой.

Полученные оладьи можно посыпать сахарной пудрой.

Также подходит к оладьям сгущенное молоко и джем.