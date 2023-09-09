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Омлет как в детском саду: у меня он всегда пышный и высокий. Все дело в пропорциях

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Омлет как в детском саду: у меня он всегда пышный и высокий. Все дело в пропорциях

Омлет — это традиционное французское блюдо. Оно берет свое начало в городе Бессьер, там его называли — “курочкин дар”.

В период правления Наполеона Бонапарта омлет приобрел более широкую известность. Дело в том, что именно омлетом жители города кормили армию французского полководца. Это яство так понравилось наполеону, что отныне его подавали к столу императора.

Позднее омлет вышел за пределы Франции и стал модным блюдом во всей Европе.

Сейчас актуальность омлетов не утихает. Поэтому стоит самостоятельно приготовить пышный омлет.

Ингредиенты для омлета:

  • Яйцо — 8 шт.;
  • Молоко — 400 мл;
  • Соль — щепотка;
  • Сливочное масло — 10 г.

Приготовление омлета:

Разогреваем предварительно духовку до 190 градусов. В это время в миску разбиваем яйца, вливаем молоко, солим и перемешиваем компоненты, но не взбиваем.

Омлет как в детском саду: у меня он всегда пышный и высокий. Все дело в пропорциях

Вес яиц должен быть равен весу молока, то есть 400 г. Вливаем яичную смесь в форму, смазанную сливочным маслом.

Обратите внимание! Стенки формы должны быть не ниже 3-3,5 см. Желательно брать формы площадью 15х16 см.

Выпекаем омлет в разогретой духовке 40-45 минут. Сначала в духовке омлет должен подняться, а затем слегка опуститься.

Омлет как в детском саду: у меня он всегда пышный и высокий. Все дело в пропорциях

Если следовать правилам приготовления, то получится пышный красивый омлет. Это простое блюдо, которое сможет стать важной частью утреннего ритуала.

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