Рецепт: Салат из зеленых и бурых помидор — По домашнему

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг.;

зеленые томаты — 1,5 кг.;

огурцы — 1,5 кг.;

перец болгарский — 4 шт.;

морковь — 4 шт.;

чеснок — 1 г.;

перец чили — 1 шт.;

соль — 3 ст.л;

сахар — 5 ст.л;

масло растительное — 100 гр.;

уксус 9% — 2 ст.л

Способ приготовления: Привет. Сегодня хочу поделиться чудесным вкусным салатом из зелёных и бурых помидор. Получается очень вкусный пикантный вкус. Этим рецептом сомной поделилась девочка из Таджикистана.

Белокачанную капусту режим тонкими полосками и отправляем в глубокую, большую ёмкость. Помидоры моем разрезаем на пополам убираем плодоножки и нарезаем полукольцами. Отправляем к капусте. Огурцы моим отрезаем кончики. Режим полукольцами и сбрасывает в общую посуду. Болгарский перец моим очищаем от семян нарезаем тонкой соломкой. Болгарский перец лудше брать разных цветов это не только красиво но и вкусно. Отправляем нарезанный переца к остальным овощами. Морковь очишяем моем и шинкуем на терке для корейской моркови, и также отправляем в обшей котёл. Чеснок необходимо очистить и потереть на мелкой тёрке или выдавить через чеснокадавилку. Красный острый перец чили нарезаем на небольшие кусочки. И также отправляем к остальным овощами.

Теперь всё это нужно посолить, посахарить.

Добавить растительное масло и уксус.

Хорошенько всё перемешиваем руками и оставляем на 3-4 часа.

Прошло время овощи дали сок.

Раскладываем салат по сухим чистым банкам и заливаем получившийся рассолом.

Банки закрываем крышками, убираем в холодильник. Салат можно кушать сразу,

а можно оставит на зиму. Приятного аппетита. Пока-пока.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.