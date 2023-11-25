Оригинальный рецепт: как приготовить шоколадно-миндальный торт

Начинка для этого торта делается из сгущенного молока.
Если вам нравится сочетания миндаля и шоколада, то вам точно стоит приготовить этот торт. Начинка из сгущенного молока идеально сочетается с миндальными коржами и шоколадом, которым торт покрывается сверху. Рецептом поделились на сайте Food Pourvous.
Шоколадно-миндальный торт
Ингредиенты:
Для коржей:
- 4 яйца;
- 150 г миндаля;
- 100 г сахара;
- 80 г муки;
- 100 г сливочного масла.
Для начинки:
- банка сгущенного молока;
- 1 ст. л. меда;
- 50 г сливочного масла;
- 5 ст. л. сливок 33%.
Для украшения:
- 60 г черного шоколада;
- 60 мл сливок 33%.
Миндаль измельчите в блендере. Сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте желтки и снова взбейте. Масса должна получиться густой.
Добавьте измельченный миндаль и перемешайте. Понемногу добавляйте муку, кажды раз перемешивая.
Тесто получается очень густым, как и требуется по рецепту. Добавьте два белка и снова перемешайте. Оставшиеся два белка взбейте и аккуратно лопаткой перемешайте с тестом.
Форму для коржей смажьте сливочным маслом и выпекайте по очереди два коржа в разогретой до 180 градусов духовке по 30 минут каждый.
Далее приготовьте крем. Сливочное масло растопите, добавьте сгущенное молоко и мед. Поставьте на небольшой огонь и грейте минут 10, постоянно помешивая. Через 5 минут после нагревания добавьте сливки и перемешайте. Прогрейте и остудите крем.
Первый корж смажьте кремом. Оставьте минут на 10, чтобы крем немного застыл. Накройте вторым коржом. Шоколад растопите со сливками на водяной бане и смажьте готовый торт сверху.
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