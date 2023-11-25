Оригинальный рецепт: как приготовить шоколадно-миндальный торт

Начинка для этого торта делается из сгущенного молока.

Если вам нравится сочетания миндаля и шоколада, то вам точно стоит приготовить этот торт. Начинка из сгущенного молока идеально сочетается с миндальными коржами и шоколадом, которым торт покрывается сверху. Рецептом поделились на сайте Food Pourvous.

Шоколадно-миндальный торт

Ингредиенты:

Для коржей:

4 яйца;

150 г миндаля;

100 г сахара;

80 г муки;

100 г сливочного масла.

Для начинки:

банка сгущенного молока;

1 ст. л. меда;

50 г сливочного масла;

5 ст. л. сливок 33%.

Для украшения:

60 г черного шоколада;

60 мл сливок 33%.

Миндаль измельчите в блендере. Сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте желтки и снова взбейте. Масса должна получиться густой.

Добавьте измельченный миндаль и перемешайте. Понемногу добавляйте муку, кажды раз перемешивая.

Тесто получается очень густым, как и требуется по рецепту. Добавьте два белка и снова перемешайте. Оставшиеся два белка взбейте и аккуратно лопаткой перемешайте с тестом.

Форму для коржей смажьте сливочным маслом и выпекайте по очереди два коржа в разогретой до 180 градусов духовке по 30 минут каждый.

Далее приготовьте крем. Сливочное масло растопите, добавьте сгущенное молоко и мед. Поставьте на небольшой огонь и грейте минут 10, постоянно помешивая. Через 5 минут после нагревания добавьте сливки и перемешайте. Прогрейте и остудите крем.

Первый корж смажьте кремом. Оставьте минут на 10, чтобы крем немного застыл. Накройте вторым коржом. Шоколад растопите со сливками на водяной бане и смажьте готовый торт сверху.

Также вы можете приготовить вкусный торт «Черный принц» по классическому рецепту.