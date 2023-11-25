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Превратите оливье в кулинарный шедевр: простой, но изысканный рецепт на Новый год

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Превратите оливье в кулинарный шедевр: простой, но изысканный рецепт на Новый год

Оливье – настоящий народный любимец. Без этого салата, пожалуй, не обходится ни один праздник, в частности, Рождество и Новый год, которые уже стоят на пороге.

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Однако заметьте, что язык варится долго – около 2 часов. Поэтому лучше его приготовить и почистить накануне.

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Оливье с отварным языком – простой рецепт

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 2 моркови;
– 5 яиц;
– 1 телячий язык;
– 400 граммов консервированного горошка;
– 2 огурца;
– 200 граммов майонеза 72%;
– 3 веточки укропа;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте язык, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите до готовности не менее 1 часа. Затем обдайте его холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте небольшими кубиками язык и отправьте в миску.
  2. Пока варится язык, сварите и картошку, морковь и яйца вкрутую. Охладите, почистите и нарежьте кубиками. Также отправьте это все в миску.
  3. Огурцы и укроп помойте. Нарежьте огурцы небольшими кусочками, укроп измельчите. Добавьте в миску к остальным ингредиентам. Туда же отправьте консервированный горошек, майонез, соль, перец по вкусу и перемешайте.
  4. Готовый салат насыпьте в салатник и украсьте зеленью.

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