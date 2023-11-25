ГлавнаяРецептыПревратите оливье в кулинарный шедевр: простой, но изысканный рецепт на Новый год Превратите оливье в кулинарный шедевр: простой, но изысканный рецепт на Новый год На чтение: 1 минута Оливье – настоящий народный любимец. Без этого салата, пожалуй, не обходится ни один праздник, в частности, Рождество и Новый год, которые уже стоят на пороге. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Однако заметьте, что язык варится долго – около 2 часов. Поэтому лучше его приготовить и почистить накануне. Обязательно попробуйте Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд Оливье с отварным языком – простой рецепт Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 картофелины; – 2 моркови; – 5 яиц; – 1 телячий язык; – 400 граммов консервированного горошка; – 2 огурца; – 200 граммов майонеза 72%; – 3 веточки укропа; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Помойте язык, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите до готовности не менее 1 часа. Затем обдайте его холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте небольшими кубиками язык и отправьте в миску. Пока варится язык, сварите и картошку, морковь и яйца вкрутую. Охладите, почистите и нарежьте кубиками. Также отправьте это все в миску. Огурцы и укроп помойте. Нарежьте огурцы небольшими кусочками, укроп измельчите. Добавьте в миску к остальным ингредиентам. Туда же отправьте консервированный горошек, майонез, соль, перец по вкусу и перемешайте. Готовый салат насыпьте в салатник и украсьте зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить крабовый салат с секретным ингредиентом, который сделает его еще вкуснее. Поделитесь с друзьями