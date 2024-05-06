ГлавнаяРецептыОтдохнуть от праздников: готовим сливочно-чесночную курочку Отдохнуть от праздников: готовим сливочно-чесночную курочку На чтение: 2 минуты Праздничный стол – это не только радость от встречи с самыми близкими, но и большая нагрузка на организм. В дни после праздников хочется чего-то легкого, и здесь всегда пригодится легкий рецепт курочки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта курочка ценна еще и тем, что не требует дополнительно гарнира. Идеальная подача – это немного сезонных овощей и хрустящий хлеб. Читайте также Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья «МастерШеф» Рецепт сливочно-чесночной курочки Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 столовые ложки сливочного масла; – 4 куриных филе; – 4 измельченные зубчики чеснока; – 1,5 столовые ложки муки; – 400 миллилитров горячего овощного бульона; – 300 миллилитров побочных сливок; – 1 столовая ложка яблочного уксуса; – 15 грамм мелко нарезанной петрушки; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Разогреваем духовку до 200 градусов. В большой сковороде топим ложку сливочного масла и обжариваем на среднем огне поперченную и посоленную курицу по 3 – 4 минут с каждой стороны. Перекладываем мясо на тарелку. Уменьшаем огонь до минимального и топим остатки сливочного масла. Минуту обжариваем чеснок. Добавляем муку и активно помешиваем. Наливаем бульон, сливки и уксус в сковороду и перемешиваем. Доводим соус до кипения и варим 2 минуты. Снимаем с огня, добавляем половину петрушки. Кладем курицу в соус и выпекаем 25 минут. После приготовления надо дать блюду отдохнуть 5 минут. Посыпаем петрушкой и подаем с овощами или другими дополнениями. Приятного аппетита! Это надо знать: что делать с остатками пасхи после праздников. Поделитесь с друзьями