Отдохнуть от праздников: готовим сливочно-чесночную курочку

Праздничный стол – это не только радость от встречи с самыми близкими, но и большая нагрузка на организм. В дни после праздников хочется чего-то легкого, и здесь всегда пригодится легкий рецепт курочки.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эта курочка ценна еще и тем, что не требует дополнительно гарнира. Идеальная подача – это немного сезонных овощей и хрустящий хлеб.

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Рецепт сливочно-чесночной курочки

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 4 куриных филе;

– 4 измельченные зубчики чеснока;

– 1,5 столовые ложки муки;

– 400 миллилитров горячего овощного бульона;

– 300 миллилитров побочных сливок;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 15 грамм мелко нарезанной петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. В большой сковороде топим ложку сливочного масла и обжариваем на среднем огне поперченную и посоленную курицу по 3 – 4 минут с каждой стороны. Перекладываем мясо на тарелку. Уменьшаем огонь до минимального и топим остатки сливочного масла. Минуту обжариваем чеснок. Добавляем муку и активно помешиваем. Наливаем бульон, сливки и уксус в сковороду и перемешиваем. Доводим соус до кипения и варим 2 минуты. Снимаем с огня, добавляем половину петрушки. Кладем курицу в соус и выпекаем 25 минут. После приготовления надо дать блюду отдохнуть 5 минут. Посыпаем петрушкой и подаем с овощами или другими дополнениями.

Приятного аппетита!

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