Как приготовить нежные голубцы из молодой капусты: пошаговый рецепт вкусного блюда

Весной начинается сезон молодой капусты. И из нее можно приготовить не только вкусные хрустящие салаты, но и горячие блюда.
Чаще всего молодую капусту используют для салатов. Она отлично сочетается с такими же хрустящими овощами — свежим огурцом, редиской. Можно запечь ее в духовке четвертинками и подать с вкусным соусом. А можно сделать отличные голубцы. К тому же с ней меньше возни. Листья, которые пойдут на голубцы, достаточно всего на две минуты опустить в кипяток — и можно заворачивать в них начинку.
Голубцы из молодой капусты
Ингредиенты:
- 1 кочан молодой капусты;
- 100 г риса;
- 200 г пастернака или корня сельдерея;
- 200 г моркови;
- 200 г цветной капусты;
- 80 г помидоров;
- 260 г лука репчатого
- 60 г шампиньонов;
- 100 мл растительного масла;
- 20 мл соевого соуса;
- 400 г помидоров в собственном соку
- пара зубчиков чеснока, соль, сахар.
Листья капусты разберите, помойте и опустите в кипящую, подсоленную воду на две минуты. Потом остудите.
Овощи запеките в фольге с солью и маслом. Рис отварите до полуготовности. Обжарьте мелко нарезанный лук вместе с грибами.
Овощи нарежьте мелкими кубиками и смешайте с луком, рисом, грибами и соевым соусом.
В блендере смешайте обжаренный лук, помидоры и чеснок. Если соус получится слишком густым, разбавьте его водой. Посолите и добавьте сахар по вкусу. Выложите голубцы на дно формы, залейте соусом и запекайте при температуре 180 °С 45 минут.
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