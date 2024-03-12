Отличный выбор для будней и праздника: нежные блины с лососем: нежные блины с лососем

Блюда с лососем – это всегда атмосфера праздника. Впрочем, не обязательно ждать особого события, ведь никто не запрещает добавлять ярких ноток будням!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это классическое блюдо еще часто называют блинами Анны. Оно не требует особых ингредиентов и может служить не только замечательным бранчем, но и украшением праздничного стола.

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Рецепт блинов с лососем

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

для блинов:

– 60 грамм муки;

– 1 яйцо;

– 150 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка растительного масла;

для начинки:

– 100 грамм греческого йогурта;

– 2 столовые ложки мелко нарезанного свежего укропа;

– лимон – 2 чайные ложки сока лимона и 4 ломтика;

– 100 грамм лосося;

– черный перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты для блинов смешиваем и взбиваем до однородности. Отдельно смешиваем йогурт, укроп, лимонный сок, соль и перец. Готовим блины привычным способом, на сковороде. Каждый блинчик намазываем приготовленной смесью, сверху выкладываем лосось и заворачиваем. Можно порезать блины на порционные кусочки, чтобы добавить блюду эстетики.

Это очень вкусно: запекаем крылышки в пикантном соусе.