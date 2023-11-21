Моя бабушка готовила жареные пирожки с яйцом и зеленым луком каждое лето, когда мы с братом приезжали к ней на каникулы. Она называла их «трогательными», поскольку всегда плакала во время замеса теста. Дело в том, что бабуля готовила пирожки не просто на кипятке, а на луковом пюре, которое натирала сама. Вот насколько она любила внуков!

Мне тоже нравится готовить такие пирожки. Конечно, теперь я лук сама не натираю, а поручаю это дело либо мужу, либо блендеру. Но остальные ингредиенты и шаги приготовления со времен моего детства не изменились. Такая выпечка долгое время остается мягкой и влажной, и есть ее вкуснее на следующий день. Странно, не правда ли?

Как приготовить жареные пирожки с яйцом и зеленым луком

Набор продуктов для приготовления этого блюда, скажу прямо, немалый. Много внимания требует тесто, особенно если вы еще не работали с дрожжами. Однако при правильном выполнении инструкции результат вас гарантированно удивит!

Ингредиенты

Пшеничная мука600 г Вода250 мл Лук200 г Сметана1,5 ст. л. Сахар0,5 ч. л. Подсолнечное масло1,5 ст. л. Сливочное масло3 ст. л. Яйцо4 шт. Соль1 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Водка1 ст. л. Дрожжи20 г

Приготовление

Первым делом, конечно, приготовьте тесто. Лук натрите на мелкой терке или измельчите с помощью блендера. Залейте его кипятком и перемешайте. Накройте смесь крышкой и оставьте остывать. Далее добавьте к луковой воде сахар и прессованные дрожжи, заранее измельченные вручную. Перемешайте до растворения. Далее добавьте сметану, растительное масло и водку. Подсыпьте немного муки. Перемешайте. Теперь пересыпьте в миску со смесью всю муку. Замесите тесто в миске руками. Накройте ее полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на час. Когда оно подойдет, обомните его руками и оставьте еще на 10 минут.А пока приготовьте начинку. Рубленый зеленый лук смешайте со сваренными вкрутую яйцами, нарезанными кубиком, и растопленным сливочным маслом. Соль и перец добавьте по вкусу. Раскатайте тесто в пласт 1 сантиметр толщиной и вырежьте кружочки диаметром 10 сантиметров. На каждый выложите начинку. Защипните тесто, сформировав пирожки. Оставьте их еще на 20 минут.

Блюдо практически готово! Осталось обжарить пирожки на разогретом масле до золотистой корочки. Далее я выкладываю изделия на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя жир. С пылу с жару их к столу не подаю. Они вкуснее на следующий день!