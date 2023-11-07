Сегодня редакция «Со Вкусом» поделится с вами рецептом самого быстрого и полезного теста для кексов. В его составе только самые простые и бюджетные продукты. Но это вовсе не влияет на конечный результат, он изумительный. Такие овсяные кексы без муки и яиц можно делать хоть через день: они получаются ароматными, питательными, при этом не слишком калорийными.

Можете не переживать об отсутствии яиц в рецепте, данная выпечка получается воздушной и отлично держит форму и без них. Готовые кексы обладают мягкой текстурой и особенным нежным вкусом. Вот такая бюджетная сладость всего за полчаса времени. Десерт отлично сочетается с чаем, кофе или горячим шоколадом.

Овсяные кексы без муки и яиц: в чём польза

Для более яркого вкуса можете добавить в тесто цедру апельсина или лимона. Такие кексы содержат в себе витамины группы B, необходимые для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ. Также в них достаточно и минералов, таких как кальций, железо и магний, что способствует здоровью костей и мышц.

Ингредиенты

Овсяные хлопья200 г Кефир250 мл Сахар100 г Подсолнечное масло50 г Соль1 щеп. Сода0,5 ч. л.

Приготовление

В первую очередь всыпьте в миску сахар, растительное рафинированное масло и щепотку соли. Всё хорошо перемешайте. По желанию можно добавить ванилин или ванильный сахар. Далее влейте кефир (простоквашу) комнатной температуры и добавьте пищевую соду. Снова хорошо перемешайте. Всыпьте соду. Введите порциями измельченные овсяные хлопья, перемешивая тесто так, чтобы оно было без комков. Если любите кексы с изюмом, то на этом этапе самое время его добавить. Далее разлейте тесто по силиконовым формам, заполняя их на одну вторую — две третих объема. Выпекайте заготовки при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут.

Кексы на кефире можно сочетать с разными орехами и сухофруктами. Также их лучше подавать со взбитыми сливками, свежими ягодами либо сиропами. Способ подачи зависит от преимуществ и личной креативности. Можете просто разрезать кексы на половинки, смазывая их маслом или джемом. Если вы любите полезные сладости, обратите внимание на следующие рецепты — 8 способов сделать шикарный овсяноблин.