Просто, но очень вкусно: завтрак за 7 минут. Горячие бутерброды к чаю

О бутербродах на протяжении большого промежутка времени ходит различная информация. Этот кусочек хлеба с маслом на самом деле не так прост, как многие считают. Например, существует формула изготовления идеального бутерброда.
Данную формулу изобрели британские ученые. На их изучение ушел год и около 17.000 долларов. Деньги были нужны на продукты — хлеб и сливочное масло.
Таким образом, оказалось, что идеальная температура для сушки тостов — 120 градусов. Намазывать масло требуется около пары минут. Но, это рецепт обычного бутерброда. Расскажем про горячий бутерброд.
Ингредиенты для горячего бутерброда:
- Твердый сыр — 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сметана — 2 ст. л.;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Паприка — 0,5 ч. л.;
- Итальянские травы — 0,5 ч. л.;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление горячих бутербродов:
В миску разбиваем яйца, выкладываем сметану, солим и взбиваем компоненты. К сметане и яйцам высыпаем паприку, итальянские травы, смешиваем.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, натираем на крупной терке сыр. Выкладываем в сметанную смесь сыр и лук, перемешиваем.
Ломтики хлеба обмакиваем в сметанной смеси, а затем выкладываем сырную начинку на поверхность.
В сковороде разогреваем растительное масло.
Обжариваем бутерброды, выкладываем их в сковороду начинкой вниз.
Жарить бутерброды стоит не более 1-3 минут.
В результате получается простой сырный бутерброд. Он готовится быстро, что актуально для быстрого завтрака.