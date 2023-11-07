Просто, но очень вкусно: завтрак за 7 минут. Горячие бутерброды к чаю

О бутербродах на протяжении большого промежутка времени ходит различная информация. Этот кусочек хлеба с маслом на самом деле не так прост, как многие считают. Например, существует формула изготовления идеального бутерброда.

Данную формулу изобрели британские ученые. На их изучение ушел год и около 17.000 долларов. Деньги были нужны на продукты — хлеб и сливочное масло.

Таким образом, оказалось, что идеальная температура для сушки тостов — 120 градусов. Намазывать масло требуется около пары минут. Но, это рецепт обычного бутерброда. Расскажем про горячий бутерброд.

Ингредиенты для горячего бутерброда:

Твердый сыр — 100 г;

Яйца — 2 шт.;

Сметана — 2 ст. л.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Паприка — 0,5 ч. л.;

Итальянские травы — 0,5 ч. л.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление горячих бутербродов:

В миску разбиваем яйца, выкладываем сметану, солим и взбиваем компоненты. К сметане и яйцам высыпаем паприку, итальянские травы, смешиваем.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, натираем на крупной терке сыр. Выкладываем в сметанную смесь сыр и лук, перемешиваем.

Ломтики хлеба обмакиваем в сметанной смеси, а затем выкладываем сырную начинку на поверхность.

В сковороде разогреваем растительное масло.

Обжариваем бутерброды, выкладываем их в сковороду начинкой вниз.

Жарить бутерброды стоит не более 1-3 минут.

В результате получается простой сырный бутерброд. Он готовится быстро, что актуально для быстрого завтрака.