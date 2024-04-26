ГлавнаяРецепты«Пасхальная мешанина»: салат с ветчиной, который сразу разберут по тарелкам «Пасхальная мешанина»: салат с ветчиной, который сразу разберут по тарелкам На чтение: 1 минута Салаты – обязательное дополнение пасхального стола. Лучше всего подходят мясные, которые прекрасно сочетаются с куличом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пасхальный салат – это невероятно вкусное сочетание, которое уместно повторить и впоследствии, не для праздничного застолья. Однако именно с пасхальными продуктами вкус блюда будет неповторимым. Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Рецепт пасхального салата Время: 15 минут Порций: в зависимости от желаемого количества ингредиентов Ингредиенты: – яйца; – сливочное масло; – соль; – корень хрена; – творог домашний; – копченая ветчина. Приготовление: Вареные яйца нарезаем четвертинками и раскладываем по тарелке. Сверху выкладываем тонкие ломтики масла и посыпаем солью. Сверху добавляем тоненькие ломтики хрена. Выкладываем кусочками сыр. Добавляем порезанную полосками ветчину. Слегка украшаем грубо натертым хреном и по желанию зеленью. Приятного аппетита! Вечная классика: салат с курицей и ананасом. Поделитесь с друзьями