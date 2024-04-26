«Пасхальная мешанина»: салат с ветчиной, который сразу разберут по тарелкам

Салаты – обязательное дополнение пасхального стола. Лучше всего подходят мясные, которые прекрасно сочетаются с куличом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пасхальный салат – это невероятно вкусное сочетание, которое уместно повторить и впоследствии, не для праздничного застолья. Однако именно с пасхальными продуктами вкус блюда будет неповторимым.

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Рецепт пасхального салата

Время: 15 минут

Порций: в зависимости от желаемого количества ингредиентов

Ингредиенты:

– яйца;

– сливочное масло;

– соль;

– корень хрена;

– творог домашний;

– копченая ветчина.

Приготовление:

Вареные яйца нарезаем четвертинками и раскладываем по тарелке. Сверху выкладываем тонкие ломтики масла и посыпаем солью. Сверху добавляем тоненькие ломтики хрена. Выкладываем кусочками сыр. Добавляем порезанную полосками ветчину. Слегка украшаем грубо натертым хреном и по желанию зеленью.

Приятного аппетита!

Вечная классика: салат с курицей и ананасом.