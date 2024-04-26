Описание приготовления:

Для приготовления кулича выберите сухой творог, так как если у вас сильно влажный, то понадобится увеличить количество муки. Сухофрукты можете взять любые, по вкусу. Глазурь для кулича можете приготовить по своим предпочтениям и желанию. Можно просто присыпать кулич сахарной пудрой — тоже будет очень вкусно!

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Творог 160 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Сахар 100 Грамм

Соль 1 Щепотка

Яйца 2 Штуки

Ванилин в пакетиках 1 Штука

Разрыхлитель 10 Грамм

Мука пшеничная 200 Грамм

Лимон 1 Штука

Изюм 30 Грамм

Курага 30 Грамм

Глазурь для кулича По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

284 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожный кулич без дрожжей как кекс»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Они все должны быть комнатной температуры. Достаньте их за час до начала приготовления.

Творог и яйца пробейте погружным блендером до гладкости. Если нет блендера, то протрите творог через сито и добавьте яйца и хорошо перемешайте.

Отдельно взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром и ванилином.

Соедините обе массы.

Добавьте просеянную муку, соль и разрыхлитель. Перемешайте тесто лопаткой.

Изюм и курагу замочите в теплой воде на 10 минут, просушите. Курагу нарежьте мелко. С лимона снимите цедру. Добавьте в тесто сухофрукты и цедру лимона. Тщательно перемешайте.

Выложите тесто в форму для кулича или кекса и выпекайте при 170 градусах 45-50 минут.

Готовность кекса проверьте деревянной шпажкой, она должна выйти из теста абсолютно сухой. Кулич остудите и достаньте из формы.

Я украсила глазурью на желатине, в которую добавила каплю розового красителя.

Покройте кулич глазурью и оставьте на время застыть.

Наш творожный кулич без дрожжей готов!

Приятного аппетита! Со Светлой Пасхой!