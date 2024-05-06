Описание приготовления:

Пасхальные колобки получаются очень ароматными, но если вы не любите корицу, добавьте другие пряные специи. При желании добавьте, кроме изюма, курагу, шоколадные капли, цукаты или вяленую вишню. Если не хотите делать украшение сверху, просто оставьте пасхальные колобки как есть.

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Молоко 2/3 Стакана

Сахар 3 Ст. ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Дрожжи свежие 18 Грамм (прессованные)

Мука 2 Стакана (стакан 200 грамм)

Корица молотая По вкусу

Масло сливочное 30 Грамм

Изюм 1/2 Стакана (без косточек)

Яйцо 1 Штука

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Шоколад белый 50 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Яйцo 1/4 Грамма (для смазки теста)

Количество порций 5

Калорийность

418 ккал

Калорийность

16 г

Белки

15 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пасхальный колобок»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасхального колобка. Изюм вымойте и дайте ему обсохнуть на бумажном полотенце.

Смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и две столовые ложки муки. Все хорошо перемешайте и уберите на 10 минут в теплое место, чтобы дрожжи начали работать.

Разбейте в опару яйцо и добавьте соль, хорошо перемешайте до однородности.

Муку смешайте с молотой корицей, ванильным сахаром и разрыхлителем. Всыпьте мучную массу в миску.

Добавьте изюм.

Замесите мягкое, не липкое тесто. Вымешивать тесто нужно не менее 7-10 минут.

Сливочное масло растопите, остудите и влейте в миску с тестом. Замесите мягкое, гладкое тесто.

Сформируйте из теста шар, выложите в глубокую миску и уберите на 50-60 минут в теплое место для подъема.

Подошедшее тесто переложите на стол посыпанный мукой, разделите на девять частей и сформируйте шарики. Выложите их на небольшом расстоянии на противень застеленный пергаментом. Сверху сделайте крестообразные разрезы.

Накройте противень и уберите в теплое место на 15-20 минут для расстойки. Подошедшие колобки смажьте размешанным яйцом.

Поставьте противень с подошедшими пасхальными колобками в горячую духовку. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Готовые колобки смажьте растительным маслом, покройте и дайте отпыхнуть 10 минут.

Белый шоколад растопите на водяной бане и сделайте кресты по разрезам колобков.

Приятного аппетита!