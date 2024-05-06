Рецепт: Салат из капусты и крабовых палочек — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 300 гр.;
огурцы — 2 шт.;
лук зеленый — 20 гр.;
укрок — 5 гр.;
крабовые палочки — 200 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
майонез — по вкусу.
Способ приготовления: Салат из капусты готовлю относительно часто, знаю массу вариаций капустного салата. Сегодня готовлю салат с крабовыми палочками и куриными яйцами.
За пятнадцать минут можно приготовить большого размера салатник вкусного и всеми любимого (в моей семье) салата.
Первым делом ставлю варить яйца. Их нужно залить холодной водой и от момента закипания воды варить восемь минут.
С пекинской капустой салат будет более мягким и, скорей даже, более нежным по вкусу. Но я сейчас покупаю молодую капусту и делаю салат из нее. Капусту нарезаю относительно тоненькой «соломкой».
Свежие огурчики можно не очищать, если шкурка не горчит. Огурцы нарезаю примерно такими же ломтиками, как я уже нарезала капусту.
Мелко нарезанный свежий укропчик, думаю, в этом салатике будет не лишним.
И зелёный лучок в этом салате весьма кстати.
Крабовые палочки нарезаю длинными тонкими «полосками».
Яйца нарезаю примерно так же.
Добавляю майонез.
Перемешиваю очень тщательно, пробую. При необходимости добавляю соль. Салатик готов, вкусный и за счёт яиц и крабовых палочек довольно сытный.
Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
Пользуясь моментом хочу поздравить всех со светлым праздником Пасхи.
Время приготовления: 15 мин.