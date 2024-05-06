Рецепт: Салат из капусты и крабовых палочек — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 гр.;

огурцы — 2 шт.;

лук зеленый — 20 гр.;

укрок — 5 гр.;

крабовые палочки — 200 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления: Салат из капусты готовлю относительно часто, знаю массу вариаций капустного салата. Сегодня готовлю салат с крабовыми палочками и куриными яйцами.

За пятнадцать минут можно приготовить большого размера салатник вкусного и всеми любимого (в моей семье) салата.

Первым делом ставлю варить яйца. Их нужно залить холодной водой и от момента закипания воды варить восемь минут.

С пекинской капустой салат будет более мягким и, скорей даже, более нежным по вкусу. Но я сейчас покупаю молодую капусту и делаю салат из нее. Капусту нарезаю относительно тоненькой «соломкой».

Свежие огурчики можно не очищать, если шкурка не горчит. Огурцы нарезаю примерно такими же ломтиками, как я уже нарезала капусту.

Мелко нарезанный свежий укропчик, думаю, в этом салатике будет не лишним.

И зелёный лучок в этом салате весьма кстати.

Крабовые палочки нарезаю длинными тонкими «полосками».

Яйца нарезаю примерно так же.

Добавляю майонез.

Перемешиваю очень тщательно, пробую. При необходимости добавляю соль. Салатик готов, вкусный и за счёт яиц и крабовых палочек довольно сытный.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Пользуясь моментом хочу поздравить всех со светлым праздником Пасхи.

Время приготовления: 15 мин.