Пасхальный кулич «Бриошь». Рецепт проработан до мелочей, а повторит даже новичок

Кулич — это разновидность пасхального хлеба. Он имеет свою уникальную историю и является одним из главных символов Пасхи.

Один из интересных фактов о куличах заключается в том, что их форма символизирует артос — квасной хлеб, который имеет сакральное значение в православии. Артос представляет собой квасной хлеб, на котором изображены крест или образ Воскресения. Он стоит в храме перед алтарем всю Светлую седмицу.

Куличи, как и артос, имеют цилиндрическую форму и изготавливаются из сладкого сдобного теста с добавлением изюма, цукатов и орехов. Они украшаются сахарной глазурью и кондитерской посыпкой.

Испечем домашний ароматный сладкий кулич.

Ингредиенты для кулича:

Мука — 500 г;

Сахар — 180 г;

Молоко — 150 г;

Дрожжи — 20 г;

Яйца — 2 шт.;

Желтки — 3 шт.;

Сливочное масло — 170 г;

Мед — 1 ст.л.;

Ванильный сахар — 10 г;

Соль — 1/2 ч.л.;

Цукаты — 250 г;

Цедра — 1 апельсина;

Цедра — 1 лимона;

Коньяк — 80 мл;

Горячая вода — 80 мл.

Приготовление кулича:

В миску с цукатами выливаем горячую воду и коньяк, накрываем пищевой пленкой, оставляем набухать. В это время готовим опару, в миску с теплым молоком высыпаем столовую ложку сахара, добавляем дрожжи и перемешиваем.

Высыпаем в дрожжевое молоко 6 столовых ложек муки, замешиваем массу будто на оладьи. Оставляем опару под пищевой пленкой в тепле на 30-40 минут.

Натираем отдельно цедру апельсина и лимона, также накрываем пищевой пленкой, чтобы не выветрился аромат цитрусов. В миску просеиваем муку, высыпаем сахар, соль и ванильный сахар, разбиваем яйца, добавляем желтки и мед.

Крюками миксера замешиваем тесто в течение 5 минут, а затем выливаем опару. Замешиваем тесто с опарой аналогично, но уже 10-15 минут.

Когда тесто собирается в однородный ком, можно постепенно добавлять в него по кусочку мягкого сливочного масла. Вымешиваем тесто с маслом 10 минут.

Высыпаем в тесто цедру лимона и апельсина. Кладем на сито цукаты, чтобы ром стек. Выкладываем цукаты в тесто, продолжаем замес пару минут.

Оставляем тесто под пищевой пленкой и полотенцем в тепле на 2 часа.

Обязательно в пищевой пленке делаем отверстия, чтобы сохранить циркуляцию воздуха.

После того как тесто поднимется, руками раскладываем кусочки по формочкам для куличей.

Важно выкладывать в формочки тесто на ⅓ часть.

Накрываем будущие куличи полотенцем и ждем, пока они увеличатся в размере до краев формочек. Выпекаем куличи при 180 градусах 35 минут.

Для глазури в сотейник выкладываем белок, чайную ложку лимонного сока и 100 грамм сахарной пудры. Взбиваем миксером ингредиенты 5-7 минут на низких оборотах до глянцевой белой глазури.

Делаем красивые потеки глазури на куличах и посыпаем любимыми посыпками. Получаются ароматные мягкие и нежные куличи на Пасху.