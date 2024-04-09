Пасхальный кулич «Бриошь». Рецепт проработан до мелочей, а повторит даже новичок

Кулич — это разновидность пасхального хлеба. Он имеет свою уникальную историю и является одним из главных символов Пасхи.
Один из интересных фактов о куличах заключается в том, что их форма символизирует артос — квасной хлеб, который имеет сакральное значение в православии. Артос представляет собой квасной хлеб, на котором изображены крест или образ Воскресения. Он стоит в храме перед алтарем всю Светлую седмицу.
Куличи, как и артос, имеют цилиндрическую форму и изготавливаются из сладкого сдобного теста с добавлением изюма, цукатов и орехов. Они украшаются сахарной глазурью и кондитерской посыпкой.
Испечем домашний ароматный сладкий кулич.
Ингредиенты для кулича:
- Мука — 500 г;
- Сахар — 180 г;
- Молоко — 150 г;
- Дрожжи — 20 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Желтки — 3 шт.;
- Сливочное масло — 170 г;
- Мед — 1 ст.л.;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Соль — 1/2 ч.л.;
- Цукаты — 250 г;
- Цедра — 1 апельсина;
- Цедра — 1 лимона;
- Коньяк — 80 мл;
- Горячая вода — 80 мл.
Приготовление кулича:
В миску с цукатами выливаем горячую воду и коньяк, накрываем пищевой пленкой, оставляем набухать. В это время готовим опару, в миску с теплым молоком высыпаем столовую ложку сахара, добавляем дрожжи и перемешиваем.
Высыпаем в дрожжевое молоко 6 столовых ложек муки, замешиваем массу будто на оладьи. Оставляем опару под пищевой пленкой в тепле на 30-40 минут.
Натираем отдельно цедру апельсина и лимона, также накрываем пищевой пленкой, чтобы не выветрился аромат цитрусов. В миску просеиваем муку, высыпаем сахар, соль и ванильный сахар, разбиваем яйца, добавляем желтки и мед.
Крюками миксера замешиваем тесто в течение 5 минут, а затем выливаем опару. Замешиваем тесто с опарой аналогично, но уже 10-15 минут.
Когда тесто собирается в однородный ком, можно постепенно добавлять в него по кусочку мягкого сливочного масла. Вымешиваем тесто с маслом 10 минут.
Высыпаем в тесто цедру лимона и апельсина. Кладем на сито цукаты, чтобы ром стек. Выкладываем цукаты в тесто, продолжаем замес пару минут.
Оставляем тесто под пищевой пленкой и полотенцем в тепле на 2 часа.
Обязательно в пищевой пленке делаем отверстия, чтобы сохранить циркуляцию воздуха.
После того как тесто поднимется, руками раскладываем кусочки по формочкам для куличей.
Важно выкладывать в формочки тесто на ⅓ часть.
Накрываем будущие куличи полотенцем и ждем, пока они увеличатся в размере до краев формочек. Выпекаем куличи при 180 градусах 35 минут.
Для глазури в сотейник выкладываем белок, чайную ложку лимонного сока и 100 грамм сахарной пудры. Взбиваем миксером ингредиенты 5-7 минут на низких оборотах до глянцевой белой глазури.
Делаем красивые потеки глазури на куличах и посыпаем любимыми посыпками. Получаются ароматные мягкие и нежные куличи на Пасху.