Рецепт: Цукаты из грейпфрута — И апельсинов.

Ингредиенты:

грейпфруты — 1 шт.;

апельсины — 5 шт.;

сахар. — 300 гр.

Способ приготовления: У рачительной хозяйки (себя хоть изредка надо хвалить) отходов продуктов питания по минимуму. Готовила с внуком

Апельсиновый мармелад и из корок делаю цукаты. У меня было пять апельсинов среднего размера и один красный довольно увесистый грейпфрут. Взвесить корочки не смогла, весы выдают «сбой программы».

Корочки грейпфрута и апельсина залила холодной водой на восемь — десять часов (на ночь). Корочки цитрусовых не зачищаю, нарезаю апельсины на не большие кусочки.

Обязательно надо срезать место крепления цитрусовых к веткам.

Мягче эта часть не станет, потому выбрасываем ее без сожаления.

Нарезаю и грейпфрут примерно такими же кусочками.

Смесь кусочков цитрусовых корочек отправляю в кастрюлю с толстым дном. Корочек довольно много, почти пол кастрюли.

Заливаю корки холодной водой, чтобы они полностью были покрыты.

После закипания воды уменьшаю огонь и варю пять — десять минут, помешивая при этом.

Корки лёгкие и всплывают, а надо равномерно их проверить. Затем я сливаю полностью жидкость, промываю п, од проточной водой, отжимаю, заливаю холодной водой и опять варю пять — десять минут. Такую же самая процедуру (вылила воду из кастрюли, промыла, отжала, добавила холодной и варю десять минут) я проделываю пять — шесть раз. Если есть сомнения в том что горечь уйдет можно при варке добавлять немного соли, но тогда надо после завершающего цикла варки корочек вымачивать их как минимум пол часа. Я соли не добавляю, даже если есть лёгкая горчинка в готовом виде продукта это добавит только нотку пикантности.

Варю сироп ( пол стакана воды плюс двенадцать ложек сахара с не большой горкой).

Как только сахар полностью растворился добавляю отжатые кусочки корочек цитрусовых. И на маленьком огне варю примерно час (+/-). На этой стадии неплохо было бы добавить хотя бы ложку лимонного сока, но лимона в холодильнике не было, а откладывать готовку цукатов «в долгий ящик» не хотелось.

Если планируете хранить цукаты, то их нужно обязательно подсушить. Цукаты нужно выложить тонким слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой и сушить три дня при комнатной температуре. Либо сушить несколько часов в духовке при температуре 60 градусов.

Я же не стала сушить, моим близким нравятся пирожки с такой начинкой.

Да и кусочек свежего батона с чуть влажными корочками к чашке ароматного чая очень даже благосклонно воспринимается моими близкими.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

*** Процесс не быстрый, так что даже и не знаю как точно учитывать время приготовления. По большей же части в процессе приготовления моего участия не требуется.****

Время приготовления: 2 ч.