Печем кулич в бумажной форме: все, что нужно знать для идеального результата

Довольно часто для выпекания кулича выбирают бумажные формы. Что о них надо знать и как подготовить их к приготовлению пасхальной выпечки — читайте в материале.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Когда дело доходит до выпекания пасхи, встает вопрос о посуде, которую мы будем использовать. Популярным решением являются бумажные формочки, и оно имеет много преимуществ.

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Во-первых, пасха – сезонная выпечка, которую мы делаем раз в год. Стоят бумажные формочки недорого, и вам не придется хранить специальную посуду для выпекания кулича.

Также с их помощью можно легко выбрать желаемый размер кулича. Большая, средняя, маленькая, продолговатая – здесь есть опции на любой вкус.