Печем кулич в бумажной форме: все, что нужно знать для идеального результата

Выгодное решение, которое имеет много преимуществ / Фото Pixabay
Формочки даже выглядят эстетично и аккуратно, их продают с разнообразными узорами. Если учесть, что их не нужно смазывать маслом или обсыпать сухарями (разве что дно), то и отнимем лишние кулинарные действия.
Во время выпекания стоит помнить, что для форм из бумаги нельзя ставить температуру более 200 градусов, чтобы он не пригорел. 190 градусов будет вполне достаточно.
Кстати, не стоит беспокоиться, что бумага размокнет – этого не произойдет. Паски в этих формочках не пригорают, что является еще одним аргументом в их пользу.
Поэтому, формочки из бумаги позволяют сэкономить время, силы и добавляют гибкости в выборе размера и эстетического вида кулича. Весомые преимущества, которыми легко может воспользоваться каждая хозяйка.