Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банан с медом от кашля. Выбирайте обязательно спелый банан, он слаще и ароматнее. Меда можно добавить чуть больше, ориентируйтесь на свой вкус. Особенно такой напиток должен понравиться детям!

Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мёд

Состав / Ингредиенты:

Банан 1 Штука

Молоко 1 Стакан

Мед 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

109 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банан с медом от кашля»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан очистите и разомните вилкой в пюре.

Переложите банановое пюре в ковшик и влейте молоко. Подогрейте, но не доводите до кипения. Проварите так пару минут.

Снимите ковшик с плиты, добавьте мёд и размешайте до его растворения.

Перелейте получившуюся смесь в кружку или стакан. Банан с мёдом от кашля готов.