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Банан с медом от кашля

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Банан с медом от кашля

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банан с медом от кашля. Выбирайте обязательно спелый банан, он слаще и ароматнее. Меда можно добавить чуть больше, ориентируйтесь на свой вкус. Особенно такой напиток должен понравиться детям!
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мёд

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 1 Штука
  • Молоко 1 Стакан
  • Мед 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

109 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банан с медом от кашля»

Банан с медом от кашля

Подготовьте все ингредиенты.

Банан с медом от кашля

Банан очистите и разомните вилкой в пюре.

Банан с медом от кашля

Переложите банановое пюре в ковшик и влейте молоко. Подогрейте, но не доводите до кипения. Проварите так пару минут.

Банан с медом от кашля

Снимите ковшик с плиты, добавьте мёд и размешайте до его растворения.

Банан с медом от кашля

Перелейте получившуюся смесь в кружку или стакан. Банан с мёдом от кашля готов.

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