Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банан с медом от кашля. Выбирайте обязательно спелый банан, он слаще и ароматнее. Меда можно добавить чуть больше, ориентируйтесь на свой вкус. Особенно такой напиток должен понравиться детям!
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мёд
Состав / Ингредиенты:
- Банан 1 Штука
- Молоко 1 Стакан
- Мед 1 Чайная ложка
Количество порций 1
Калорийность
109 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Банан с медом от кашля»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан очистите и разомните вилкой в пюре.
Переложите банановое пюре в ковшик и влейте молоко. Подогрейте, но не доводите до кипения. Проварите так пару минут.
Снимите ковшик с плиты, добавьте мёд и размешайте до его растворения.
Перелейте получившуюся смесь в кружку или стакан. Банан с мёдом от кашля готов.