Описание приготовления:

Печенье знакомое с детства! В магазинах можно и сейчас встретить подобное печенье, но под разными названиями. Увы, конечно — немного другого вкуса… Попробуйте приготовить печенье "Малютка" по этому рецепту, он наиболее напоминает тот самый вкус из детства. Готовится всё очень легко и быстро, но ещё быстрее съедается!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 1 Штука

Сахар 80 Грамм

Крахмал 60 Грамм

Мука 100 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм (растопленное)

Количество порций 10

Калорийность

423 ккал

Калорийность

4 г

Белки

22 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье "Малютка"»

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло растопите и дайте ему немного остыть.

Яйцо взбейте с сахаром до состояния пены. Лучше всего воспользоваться блендером или миксером. Затем влейте растопленное сливочное масло.

Добавьте муку и крахмал.

Перемешайте всё до однородного состояния.

На смазанный маслом противень, при помощи чайной ложечки, отсадите комочки приблизительно по 1 см. Не старайтесь сделать ровно или красиво, тесто в процессе выпекания расползётся в тонкую небольшую лепёшку. Можете отсадить комочки теста любого диаметра, но обязательно на некотором расстоянии друг от друга.

Выпекайте печенье в духовке при температуре 150-170 градусов около 12-15 минут. Печенье "Малютка" готово. Из указанного количества, если делать небольшие печеньки, получается 2 противня. Приятного аппетита!