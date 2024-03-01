Описание приготовления:
Печенье знакомое с детства! В магазинах можно и сейчас встретить подобное печенье, но под разными названиями. Увы, конечно — немного другого вкуса… Попробуйте приготовить печенье "Малютка" по этому рецепту, он наиболее напоминает тот самый вкус из детства. Готовится всё очень легко и быстро, но ещё быстрее съедается!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 80 Грамм
- Крахмал 60 Грамм
- Мука 100 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм (растопленное)
Количество порций 10
Калорийность
423 ккал
Калорийность
4 г
Белки
22 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье "Малютка"»
Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло растопите и дайте ему немного остыть.
Яйцо взбейте с сахаром до состояния пены. Лучше всего воспользоваться блендером или миксером. Затем влейте растопленное сливочное масло.
Добавьте муку и крахмал.
Перемешайте всё до однородного состояния.
На смазанный маслом противень, при помощи чайной ложечки, отсадите комочки приблизительно по 1 см. Не старайтесь сделать ровно или красиво, тесто в процессе выпекания расползётся в тонкую небольшую лепёшку. Можете отсадить комочки теста любого диаметра, но обязательно на некотором расстоянии друг от друга.
Выпекайте печенье в духовке при температуре 150-170 градусов около 12-15 минут. Печенье "Малютка" готово. Из указанного количества, если делать небольшие печеньки, получается 2 противня. Приятного аппетита!