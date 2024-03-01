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Макароны с сыром

На чтение: 10 минут
Макароны с сыром

Макароны с сыром – это простое и вкусное блюдо для домашнего обеда или ужина. Такое угощение можно приготовить разными способами: на сковороде, в духовке, с добавлением яиц или овощей. Лучшие кулинарные идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти быстрых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Макароны с сыром на сковороде

Макароны с сыром на сковороде получаются очень вкусными и аппетитными. Такое кулинарное решение идеально подойдет для быстрого семейного обеда или ужина. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Макароны с сыром

Ингредиенты –+2 порц.

  • Макароны 150 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Бульон 500 мл.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 25 мин.

  1. Макароны с сыром

    Макароны с сыром готовятся быстро и просто. Подготовим продукты по списку в нужном количестве.

  2. Макароны с сыром

    Разогреваем сковороду и вливаем в нее растительное масло. На прогретое масло погружаем измельченный репчатый лук. Жарим его, помешивая в течение трех минут.

  3. Макароны с сыром

    К румяному луку в сковороде высыпаем макароны. Перемешиваем и жарим еще две минуты.

  4. Макароны с сыром

    Заливаем продукты бульоном (можно заменить обычной кипяченой водой). Солим содержимое сковороды и перемешиваем.

  5. Макароны с сыром

    Прикрываем угощение крышкой и готовим на небольшом огне около 15 минут.

  6. Макароны с сыром

    Спустя 15 минут посыпаем блюдо сыром, натертым на мелкой или средней терке. Прогреваем одну минуту и убираем с огня.

  7. Макароны с сыром

    Макароны с сыром на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Запеканка из макарон с сыром в духовке

Запеканка из макарон с сыром в духовке – это простая в исполнении и интересная кулинарная идея, которая отлично подойдет для домашнего обеда, ужина или перекуса. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Макароны – 250 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Молоко коровье – 300 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Макароны с сыром

Шаг 2. Макароны отвариваем в кипящей воде так, как это указано на упаковке.

Макароны с сыром

Шаг 3. Готовые макароны отбрасываем на дуршлаг и даем стечь воде.

Макароны с сыром

Шаг 4. Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Макароны с сыром

Шаг 5. В отдельной миске взбалтываем куриные яйца.

Макароны с сыром

Шаг 6. К яйцам вливаем молоко.

Макароны с сыром

Шаг 7. Перемешиваем смесь из яиц и молока.

Макароны с сыром

Шаг 8. Сюда же выкладываем измельченный на терке сыр.

Макароны с сыром

Шаг 9. Снова все перемешиваем.

Макароны с сыром

Шаг 10. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.

Макароны с сыром

Шаг 11. Еще раз перемешиваем заливку.

Макароны с сыром

Шаг 12. Отварные макароны выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Макароны с сыром

Шаг 13. Заливаем их сырной заготовкой и убираем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Макароны с сыром

Шаг 14. Запеканка из макарон с сыром в духовке готова. Подавайте к столу!

Макароны с сыром

Макароны с сыром и сливками в духовке

Макароны с сыром и сливками в духовке получаются невероятно нежными и вкусными. Такое угощение точно разнообразит ваш стол и никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеду или ужину. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Макароны – 350 гр.
  • Сливки – 300 мл.
  • Сыр – 200 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Мука – 1,5 ст.л.
  • Орех мускатный – 0,5 ч.л.
  • Специи – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны отвариваем до готовности, как это указано на упаковке.

Макароны с сыром

Шаг 2. Разогреваем сковороду со сливочным маслом.

Макароны с сыром

Шаг 3. На масле обжариваем муку до золотистого оттенка.

Макароны с сыром

Шаг 4. Вливаем к продуктам сливки, перемешиваем и тушим на небольшом огне до загущения.

Макароны с сыром

Шаг 5. Добавляем в соус тертый на терке сыр и специи. Вымешиваем до расплавления сыра.

Макароны с сыром

Шаг 6. Отварные макароны выкладываем в форму для запекания. Заливаем продукт соусом и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

Макароны с сыром

Шаг 7. Макароны с сыром и сливками в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Макароны с сыром

Макароны в сливочном соусе с сыром на сковороде

Макароны в сливочном соусе с сыром на сковороде – это удивительно вкусное и интересное угощение, которое точно разнообразит домашний стол. Подавайте простое и аппетитное блюдо в нежном соусе к обеду или ужину. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Макароны – 200 гр.
  • Сливки – 200 мл.
  • Сыр пармезан – 100 гр.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности.

Макароны с сыром

Шаг 2. В это время натираем твердый сыр на крупной терке.

Макароны с сыром

Шаг 3. Готовые макароны отбрасываем на дуршлаг и выкладываем в сковороду с оливковым маслом.

Макароны с сыром

Шаг 4. Заливаем макароны сливками. Готовим блюдо на медленном огне.

Макароны с сыром

Шаг 5. Сюда же высыпаем тертый на терке сыр.

Макароны с сыром

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем макароны с сыром и сливками. Прогреваем и убираем с плиты.

Макароны с сыром

Шаг 7. Макароны в сливочном соусе с сыром на сковороде готовы. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Макароны с сыром

Запеканка из макарон с сыром и яйцом

Запеканка из макарон с сыром и яйцом порадует вас не только интересным вкусом и питательностью, но и несложным кулинарным процессом. Отличная идея для быстрого перекуса или обеда для всей семьи. Попробуйте приготовить макаронную запеканку по нашему рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Макароны отварные – 5 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Творог – 70 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Макароны с сыром

Шаг 2. В глубокой миске соединяем яйцо и сметану. Вымешиваем венчиком до однородности.

Макароны с сыром

Шаг 3. Сюда же отправляем творог и продолжаем все перемешивать.

Макароны с сыром

Шаг 4. Дополняем массу тертым на терке сыром. Всыпаем только половину сыра. Также добавляем соль и черный молотый перец.

Макароны с сыром

Шаг 5. Отвариваем макароны готовности и погружаем их в нашу яичную смесь.

Макароны с сыром

Шаг 6. Перекладываем заготовку в форму для запекания, смазанную растительным маслом, и отправляем в разогретую до 180° духовку на 15 минут. После посыпаем угощение оставшимся сыром и запекаем еще 5 минут.

Макароны с сыром

Шаг 7. Запеканка из макарон с сыром и яйцом готова. Подавайте к столу!

Макароны с сыром

Макароны с сыром, фаршем и помидорами

Макароны с сыром, фаршем и помидорами – это очень вкусное и питательное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует быстрым и несложным кулинарным процессом. Для этого используйте наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Макароны – 180 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Паста томатная – 25 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 150 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Петрушка – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и обжариваем его на растительном масле пару минут.

Макароны с сыром

Шаг 3. На небольшие кусочки разделываем морковь и выкладываем ее к луку.

Макароны с сыром

Шаг 4. Обжариваем овощи вместе около 3-5 минут.

Макароны с сыром

Шаг 5. Сюда же отправляем мясной фарш.

Макароны с сыром

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем и жарим около 10 минут до румянца.

Макароны с сыром

Шаг 7. В это время отвариваем макароны в подсоленной воде около 7 минут.

Макароны с сыром

Шаг 8. Макароны отбрасываем на сито и даем стечь воде.

Макароны с сыром

Шаг 9. В обжаренный фарш добавляем соль и черный молотый перец.

Макароны с сыром

Шаг 10. Сюда же добавляем томатную пасту.

Макароны с сыром

Шаг 11. Тушим фарш с овощами около 5 минут на слабом огне под крышкой.

Макароны с сыром

Шаг 12. Отправляем сюда тонкие дольки помидоров.

Макароны с сыром

Шаг 13. Аккуратно все перемешиваем и готовим под крышкой еще 3 минуты.

Макароны с сыром

Шаг 14. Посыпаем наше угощение тертым на терке сыром.

Макароны с сыром

Шаг 15. Снова все хорошенько перемешиваем.

Макароны с сыром

Шаг 16. Далее в сковороду отправляем отварные макароны.

Макароны с сыром

Шаг 17. Еще раз все перемешиваем и готовим еще две-три минуты.

Макароны с сыром

Шаг 18. Макароны с сыром, фаршем и помидорами готовы. Подавайте к столу, посыпав измельченной зеленью!

Макароны с сыром

Макароны с сыром и курицей

Макароны с сыром и курицей – эта сытная и простая в исполнении кулинарная идея для домашнего обеда. Аппетитное угощение понравится как взрослым, так и детям. Для быстрого приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Макароны – 140 гр.
  • Бедро куриное – 200 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное бедро отвариваем в кипящей подсоленной воде около 30 минут.

Макароны с сыром

Шаг 3. Остужаем курицу и мясо нарезаем некрупными полосами.

Макароны с сыром

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Макароны с сыром

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда куриное мясо с луком.

Макароны с сыром

Шаг 6. Обжариваем продукты около 5 минут, добавляем соль и перец по вкусу.

Макароны с сыром

Шаг 7. Также отвариваем макароны в кипящей подсоленной воде до готовности. Отбрасываем их на дуршлаг.

Макароны с сыром

Шаг 8. Отварные макароны выкладываем в сковороду к курице.

Макароны с сыром

Шаг 9. Сюда же выкладываем сметану и добавляем тертый на терке сыр.

Макароны с сыром

Шаг 10. Перемешиваем содержимое и готовим около трех минут.

Макароны с сыром

Шаг 11. Макароны с сыром и курицей готовы. Можно подавать к столу!

Макароны с сыром

Макароны с сыром и грибами

Макароны с сыром и грибами получаются интересными по вкусу и питательными. Такое угощение точно разнообразит ваш стол и никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеду или ужину в кругу семьи. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Макароны – 200 гр.
  • Грибы шампиньоны – 250 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Доводим до кипения воду в кастрюле, солим ее и опускаем сюда макароны. Варим около 9 минут.

Макароны с сыром

Шаг 3. Промываем шампиньоны, нарезаем их тонкими пластинками. Выкладываем сковороду с растительным маслом.

Макароны с сыром

Шаг 4. Обжариваем грибы около 6-7 минут.

Макароны с сыром

Шаг 5. Макароны отбрасываем на дуршлаг и после выкладываем в сковороду к грибам. Добавляем специи и перемешиваем.

Макароны с сыром

Шаг 6. Дополняем наше угощение тертым сыром.

Макароны с сыром

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем и выключаем огонь.

Макароны с сыром

Шаг 8. Макароны с сыром и грибами готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Макароны с сыром

Макароны с плавленым сыром на сковороде

Макароны с плавленым сыром на сковороде выходят невероятно вкусными и аппетитными. Такое кулинарное решение идеально подойдет для быстрого обеда или ужина. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Макароны – 200 гр.
  • Сыр плавленый – 1 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Доводим до кипения воду в кастрюле на плите.

Макароны с сыром

Шаг 2. В это время нарезаем плавленый сыр мелкими кубиками.

Макароны с сыром

Шаг 3. В кипящую воду всыпаем соль и перемешиваем.

Макароны с сыром

Шаг 4. Далее сюда погружаем макароны.

Макароны с сыром

Шаг 5. Варим макароны до готовности, как это указано на упаковке.

Макароны с сыром

Шаг 6. Затем продукт перекладываем на сито и промываем под холодной водой.

Макароны с сыром

Шаг 7. Прогреваем сковороду со сливочным маслом.

Макароны с сыром

Шаг 8. Выкладываем сюда наши подготовленные макароны.

Макароны с сыром

Шаг 9. Обжариваем макароны пару минут на умеренном огне, постоянно помешивая.

Макароны с сыром

Шаг 10. Дополняем макароны кубиками плавленого сыра.

Макароны с сыром

Шаг 11. Продолжаем готовить на умеренном огне и перемешивать.

Макароны с сыром

Шаг 12. Готовим до расплавления плавленого сыра. Далее можно выключать огонь.

Макароны с сыром

Шаг 13. Макароны с плавленым сыром на сковороде готовы. Угощайтесь!

Макароны с сыром

Макароны с сыром и беконом

Макароны с сыром и беконом – это очень вкусное и аппетитное блюдо для домашнего обеда или ужина. Кроме того, такое угощение отличается простым и быстрым кулинарным процессом. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Макароны – 300 гр.
  • Бекон – 200 гр.
  • Сыр твердый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – 5 гр.
  • Перец черный молотый – 1 гр.
  • Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Доводим до кипения воду в кастрюле и всыпаем соль.

Макароны с сыром

Шаг 3. В кипящую подсоленную воду отправляем макароны и варим их на 1 минуту меньше времени, указанного на упаковке.

Макароны с сыром

Шаг 4. В это время бекон разделываем на небольшие кусочки.

Макароны с сыром

Шаг 5. Очищенный репчатый лук также мелко рубим ножом.

Макароны с сыром

Шаг 6. Чеснок измельчаем любым удобным способом. Можно использовать специальный пресс.

Макароны с сыром

Шаг 7. Разогреваем сковороду и обжариваем кусочки бекона в течение 1 минуты.

Макароны с сыром

Шаг 8. Отправляем к бекону лук и жарим все вместе еще 3 минуты.

Макароны с сыром

Шаг 9. Сюда же отправляем чеснок и черный молотый перец. Вливаем половину стакана воды. Можно использовать воду, в которой варили макароны. Продукты тушим около 5 минут и дополняем солью, если это нужно.

Макароны с сыром

Шаг 10. Готовые макароны предварительно отбрасываем на дуршлаг и выкладываем в сковороду с беконом. Готовим еще 1 минуту, выключаем огонь и перед подачей посыпаем тертым сыром.

Шаг 11. Макароны с сыром и беконом готовы. Можно пробовать!

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