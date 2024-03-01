Макароны с сыром – это простое и вкусное блюдо для домашнего обеда или ужина. Такое угощение можно приготовить разными способами: на сковороде, в духовке, с добавлением яиц или овощей. Лучшие кулинарные идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти быстрых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Макароны с сыром на сковороде

Макароны с сыром на сковороде получаются очень вкусными и аппетитными. Такое кулинарное решение идеально подойдет для быстрого семейного обеда или ужина. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Макароны 150 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Бульон 500 мл.

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 25 мин.

Макароны с сыром готовятся быстро и просто. Подготовим продукты по списку в нужном количестве. Разогреваем сковороду и вливаем в нее растительное масло. На прогретое масло погружаем измельченный репчатый лук. Жарим его, помешивая в течение трех минут. К румяному луку в сковороде высыпаем макароны. Перемешиваем и жарим еще две минуты. Заливаем продукты бульоном (можно заменить обычной кипяченой водой). Солим содержимое сковороды и перемешиваем. Прикрываем угощение крышкой и готовим на небольшом огне около 15 минут. Спустя 15 минут посыпаем блюдо сыром, натертым на мелкой или средней терке. Прогреваем одну минуту и убираем с огня. Макароны с сыром на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Запеканка из макарон с сыром в духовке

Запеканка из макарон с сыром в духовке – это простая в исполнении и интересная кулинарная идея, которая отлично подойдет для домашнего обеда, ужина или перекуса. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Макароны – 250 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Молоко коровье – 300 мл.

Яйцо – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Макароны отвариваем в кипящей воде так, как это указано на упаковке.

Шаг 3. Готовые макароны отбрасываем на дуршлаг и даем стечь воде.

Шаг 4. Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 5. В отдельной миске взбалтываем куриные яйца.

Шаг 6. К яйцам вливаем молоко.

Шаг 7. Перемешиваем смесь из яиц и молока.

Шаг 8. Сюда же выкладываем измельченный на терке сыр.

Шаг 9. Снова все перемешиваем.

Шаг 10. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.

Шаг 11. Еще раз перемешиваем заливку.

Шаг 12. Отварные макароны выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Шаг 13. Заливаем их сырной заготовкой и убираем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Шаг 14. Запеканка из макарон с сыром в духовке готова. Подавайте к столу!

Макароны с сыром и сливками в духовке

Макароны с сыром и сливками в духовке получаются невероятно нежными и вкусными. Такое угощение точно разнообразит ваш стол и никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеду или ужину. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Макароны – 350 гр.

Сливки – 300 мл.

Сыр – 200 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Мука – 1,5 ст.л.

Орех мускатный – 0,5 ч.л.

Специи – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны отвариваем до готовности, как это указано на упаковке.

Шаг 2. Разогреваем сковороду со сливочным маслом.

Шаг 3. На масле обжариваем муку до золотистого оттенка.

Шаг 4. Вливаем к продуктам сливки, перемешиваем и тушим на небольшом огне до загущения.

Шаг 5. Добавляем в соус тертый на терке сыр и специи. Вымешиваем до расплавления сыра.

Шаг 6. Отварные макароны выкладываем в форму для запекания. Заливаем продукт соусом и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

Шаг 7. Макароны с сыром и сливками в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Макароны в сливочном соусе с сыром на сковороде

Макароны в сливочном соусе с сыром на сковороде – это удивительно вкусное и интересное угощение, которое точно разнообразит домашний стол. Подавайте простое и аппетитное блюдо в нежном соусе к обеду или ужину. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Макароны – 200 гр.

Сливки – 200 мл.

Сыр пармезан – 100 гр.

Соль – 1 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. В это время натираем твердый сыр на крупной терке.

Шаг 3. Готовые макароны отбрасываем на дуршлаг и выкладываем в сковороду с оливковым маслом.

Шаг 4. Заливаем макароны сливками. Готовим блюдо на медленном огне.

Шаг 5. Сюда же высыпаем тертый на терке сыр.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем макароны с сыром и сливками. Прогреваем и убираем с плиты.

Шаг 7. Макароны в сливочном соусе с сыром на сковороде готовы. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Запеканка из макарон с сыром и яйцом

Запеканка из макарон с сыром и яйцом порадует вас не только интересным вкусом и питательностью, но и несложным кулинарным процессом. Отличная идея для быстрого перекуса или обеда для всей семьи. Попробуйте приготовить макаронную запеканку по нашему рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Макароны отварные – 5 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Творог – 70 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем яйцо и сметану. Вымешиваем венчиком до однородности.

Шаг 3. Сюда же отправляем творог и продолжаем все перемешивать.

Шаг 4. Дополняем массу тертым на терке сыром. Всыпаем только половину сыра. Также добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 5. Отвариваем макароны готовности и погружаем их в нашу яичную смесь.

Шаг 6. Перекладываем заготовку в форму для запекания, смазанную растительным маслом, и отправляем в разогретую до 180° духовку на 15 минут. После посыпаем угощение оставшимся сыром и запекаем еще 5 минут.

Шаг 7. Запеканка из макарон с сыром и яйцом готова. Подавайте к столу!

Макароны с сыром, фаршем и помидорами

Макароны с сыром, фаршем и помидорами – это очень вкусное и питательное блюдо для домашнего стола. Также такое угощение порадует быстрым и несложным кулинарным процессом. Для этого используйте наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Макароны – 180 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Помидоры – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Паста томатная – 25 гр.

Соль – по вкусу.

Вода – 150 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Петрушка – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и обжариваем его на растительном масле пару минут.

Шаг 3. На небольшие кусочки разделываем морковь и выкладываем ее к луку.

Шаг 4. Обжариваем овощи вместе около 3-5 минут.

Шаг 5. Сюда же отправляем мясной фарш.

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем и жарим около 10 минут до румянца.

Шаг 7. В это время отвариваем макароны в подсоленной воде около 7 минут.

Шаг 8. Макароны отбрасываем на сито и даем стечь воде.

Шаг 9. В обжаренный фарш добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 10. Сюда же добавляем томатную пасту.

Шаг 11. Тушим фарш с овощами около 5 минут на слабом огне под крышкой.

Шаг 12. Отправляем сюда тонкие дольки помидоров.

Шаг 13. Аккуратно все перемешиваем и готовим под крышкой еще 3 минуты.

Шаг 14. Посыпаем наше угощение тертым на терке сыром.

Шаг 15. Снова все хорошенько перемешиваем.

Шаг 16. Далее в сковороду отправляем отварные макароны.

Шаг 17. Еще раз все перемешиваем и готовим еще две-три минуты.

Шаг 18. Макароны с сыром, фаршем и помидорами готовы. Подавайте к столу, посыпав измельченной зеленью!

Макароны с сыром и курицей

Макароны с сыром и курицей – эта сытная и простая в исполнении кулинарная идея для домашнего обеда. Аппетитное угощение понравится как взрослым, так и детям. Для быстрого приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Макароны – 140 гр.

Бедро куриное – 200 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное бедро отвариваем в кипящей подсоленной воде около 30 минут.

Шаг 3. Остужаем курицу и мясо нарезаем некрупными полосами.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда куриное мясо с луком.

Шаг 6. Обжариваем продукты около 5 минут, добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 7. Также отвариваем макароны в кипящей подсоленной воде до готовности. Отбрасываем их на дуршлаг.

Шаг 8. Отварные макароны выкладываем в сковороду к курице.

Шаг 9. Сюда же выкладываем сметану и добавляем тертый на терке сыр.

Шаг 10. Перемешиваем содержимое и готовим около трех минут.

Шаг 11. Макароны с сыром и курицей готовы. Можно подавать к столу!

Макароны с сыром и грибами

Макароны с сыром и грибами получаются интересными по вкусу и питательными. Такое угощение точно разнообразит ваш стол и никого не оставит равнодушным. Подавайте к обеду или ужину в кругу семьи. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Макароны – 200 гр.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Доводим до кипения воду в кастрюле, солим ее и опускаем сюда макароны. Варим около 9 минут.

Шаг 3. Промываем шампиньоны, нарезаем их тонкими пластинками. Выкладываем сковороду с растительным маслом.

Шаг 4. Обжариваем грибы около 6-7 минут.

Шаг 5. Макароны отбрасываем на дуршлаг и после выкладываем в сковороду к грибам. Добавляем специи и перемешиваем.

Шаг 6. Дополняем наше угощение тертым сыром.

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем и выключаем огонь.

Шаг 8. Макароны с сыром и грибами готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Макароны с плавленым сыром на сковороде

Макароны с плавленым сыром на сковороде выходят невероятно вкусными и аппетитными. Такое кулинарное решение идеально подойдет для быстрого обеда или ужина. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Макароны – 200 гр.

Сыр плавленый – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Доводим до кипения воду в кастрюле на плите.

Шаг 2. В это время нарезаем плавленый сыр мелкими кубиками.

Шаг 3. В кипящую воду всыпаем соль и перемешиваем.

Шаг 4. Далее сюда погружаем макароны.

Шаг 5. Варим макароны до готовности, как это указано на упаковке.

Шаг 6. Затем продукт перекладываем на сито и промываем под холодной водой.

Шаг 7. Прогреваем сковороду со сливочным маслом.

Шаг 8. Выкладываем сюда наши подготовленные макароны.

Шаг 9. Обжариваем макароны пару минут на умеренном огне, постоянно помешивая.

Шаг 10. Дополняем макароны кубиками плавленого сыра.

Шаг 11. Продолжаем готовить на умеренном огне и перемешивать.

Шаг 12. Готовим до расплавления плавленого сыра. Далее можно выключать огонь.

Шаг 13. Макароны с плавленым сыром на сковороде готовы. Угощайтесь!

Макароны с сыром и беконом

Макароны с сыром и беконом – это очень вкусное и аппетитное блюдо для домашнего обеда или ужина. Кроме того, такое угощение отличается простым и быстрым кулинарным процессом. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Макароны – 300 гр.

Бекон – 200 гр.

Сыр твердый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 5 гр.

Перец черный молотый – 1 гр.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Доводим до кипения воду в кастрюле и всыпаем соль.

Шаг 3. В кипящую подсоленную воду отправляем макароны и варим их на 1 минуту меньше времени, указанного на упаковке.

Шаг 4. В это время бекон разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 5. Очищенный репчатый лук также мелко рубим ножом.

Шаг 6. Чеснок измельчаем любым удобным способом. Можно использовать специальный пресс.

Шаг 7. Разогреваем сковороду и обжариваем кусочки бекона в течение 1 минуты.

Шаг 8. Отправляем к бекону лук и жарим все вместе еще 3 минуты.

Шаг 9. Сюда же отправляем чеснок и черный молотый перец. Вливаем половину стакана воды. Можно использовать воду, в которой варили макароны. Продукты тушим около 5 минут и дополняем солью, если это нужно.

Шаг 10. Готовые макароны предварительно отбрасываем на дуршлаг и выкладываем в сковороду с беконом. Готовим еще 1 минуту, выключаем огонь и перед подачей посыпаем тертым сыром.

Шаг 11. Макароны с сыром и беконом готовы. Можно пробовать!